Spasio kita koji se zapleo u morsku mrežu, na obali ga dočekalo neugodno iznenađenje

Australac koji je oslobodio kita zarobljenog u morsku mrežu kažnjen je jer je spasio nedužnu životinju.

Zarobljenog kita uočio je u utorak kod Zlatne obale zbog čega je odmah pozvao u pomoć državne službe. No, kako je satima bio bez odgovora, odlučio je kita sam spasiti. Vlastitim čamcem dovezao se do mjesta gdje je bio kit, skočio je o ocean i otplivao do njega te ga oslobodio.

Kada se vratio na obalu imao je što vidjeti. Dočekali su ga službenici i dali mu kaznu.

– Kada sam vidio kita, adrenalin me udario. Pokušao sam ga odmotati, imao sam i nož da razrežem mrežu, no uspio sam bez toga – ispričao je, prenosi BBC.

Mreže se, inače, koriste za sprečavanje dolaska morskih pasa do obale, no u njih često zalutaju i kitovi koji su bezopasni.

Nije poznato koliku je kaznu muškarac koji je poznat samo po imenu 'Django' dobio niti za što je kažnjen, no moguće je da je dobio kaznu za 'diranje državne imovine' ili što je prišao preblizu kitu što se u Queenslandu također kažnjava.