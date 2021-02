Spasili psa od smrzavanja pa ih dočekalo neugodno iznenađenje

Par koji je spasio promrzlog psa s vrha planine u Irskoj prijavljen je policiji zbog kršenja lokalnih epidemioloških mjera. Radi se o paru koji je javnosti postao poznat nakon što se društvenim mrežama početkom mjeseca proširila snimka spašavanja.

Na snimci se može vidjeti kako Ciara Nolan i Jean-Francois Bonnet kilometrima nose osmogodišnjeg zlatnog retrivera koji je nestao dva tjedna ranije. Pronađen je na planini Wicklow, južno od Dublina, prenosi Metro.

My work colleague lost her Labrador 2 weeks ago in the Wicklow mountains. A couple found her and saved her life. They made this vid of her rescue. Now reunited with her family. #faithinhumanity #kindeness #dogs @dog_rates @sampson_dog @bunsenbernerbmd 💕 pic.twitter.com/hNrvtHmASs