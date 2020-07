Spašena od klaonice: Sudbina veličanstvene životinje spojila je ljude iz cijele Hrvatske

Čim ugleda gosta, Zita – ta moćna kobila od nekih pola tone – prilazi i glavom ga gurka, pokazujući mu da ju je “dužan” pomaziti. Pomalo je ljubomorna. Osjetljiva je pa, kad je nervozna, recimo zbog poziranja za savršenu fotografiju, počne lupati nogom. Pa i pobjegne. Što god radila, plijeni pažnju.

A njezina je priča nedavno ujedinila Osijek, Slavoniju, pa i cijelu Hrvatsku. Zahvaljujući donacijama, otkupljena je od donedavnog vlasnika i pronašla je novi dom na ranču u osječkom prigradskom naselju Tvrđavica. Spašena je tako od klaonice. Zita inače ima četiri godine i u tipu je mađarske pasmine nonius, prilično rijetke. U knjižici joj piše broj 1546, što znači da je u Hrvatskoj, od početka naše države, registrirano tek 1546 grla noniusa. Pasmina je to koju je, zanimljivo je, svojedobno koristila mađarska vojska. Zita je dijelom i lipicanac.

Volonteri uredili štalu

– Za nju smo čuli od prijatelja Svebora, koji s kolegicom Adelom ima udrugu za terapijsko jahanje – Udruga “4 Lista”. Saznali smo da je vlasnik tovi za mesnicu jer ima bolesnu nogu, da su je prije liječili neki veterinari, ali bez uspjeha pa se od nje odustaje te ide u mesnicu. Zita je kao ždrijebe navodno zapela, upala joj je nogica u šaht i tada je nastala ozljeda nakon koje je krenulo rasti divlje meso. Pregledao ju je moj suprug Tomislav koji je veterinar. “Smotano” je hodala, ali nije šepala i nije bila konj za otpis. No nismo znali što nas čeka unutra, odnosno u kakvom je stanju sam zglob jer RTG nije rađen. Sve nas je rastužila njena priča, život na vezu i zadnje odredište mesnica – započinje Sunčica T.

Zita ih je zarobila na prvu pa su pokušali učiniti nemoguće, i to ponovno preko poznate Facebook stranice Malina on wheels, koju vodi Sunčica.

– Zaljubili smo se u Zitu od trenutka kada smo je upoznali, obećali smo joj da ćemo je spasiti. Dogovorili smo sa Sveborom i Adelom da će živjeti na ranču udruge, koja kod nas postoji od veljače prošle godine. Sa Zitinim smo vlasnikom dogovorili da je čuva, da ćemo se snaći. Sastavili smo i kupoprodajni ugovor jer Zita ima i svog odvjetnika. Onda smo krenuli s nemogućom misijom, objavila sam da tražimo pomoć kako bismo spasili još jedan život. Na stranici imamo jako puno ljubitelja životinja, dobrih ljudi koji su uvijek spremni pomoći pa je tako bilo i ovaj put, opet smo uspjeli nemoguće. Korak po korak, kroz nekoliko dana skupili smo financijske donacije, djeteline, prijatelji su dolazili graditi štalu, pomagali nam novčano. Bila je to velika akcija ljudi s velikim srcem i hvala svima još jednom – ponosna je naša sugovornica. Cijela je priča, inače, počela u svibnju. U samo nekoliko dana, uspjeli su prikupiti više od 12.000 kuna, za Zitin otkup, štalu i liječenje.

– Volonteri su za nju nadograđivali štalu u udruzi, samo smo materijal kupili. U kratkom vremenu napravili smo Ziti novi dom u kojem će uživati. Stigla nam je otprilike dva tjedna nakon dogovora, otkupljena po kilogramima, čipirana na mene i sada živi na ranču u Tvrđavici – kaže Sunčica.

Nakon samo mjesec i pol napredak je itekako vidljiv.

– To je drugi konj, opuštena je, slobodna. Došla je uplašena i zbunjena i predugo je bila na vezu, a sad je naša velika maza. Prvi dan kada smo je pustili da slobodno trči valjala se od sreće, a mi smo od sreće plakali. Prvi kontakt joj je bio Pero, koji u udruzi radi kao terapijski konj. Bila je to ljubav na prvi pogled, od tada su nerazdvojni. Zita Peru uvijek ima na oku i jedva čeka da se on vrati s posla. Slaže sa svim konjima, spava s macama, voli pse – smješka se nova vlasnica.

– Nije baš znala kako jesti jabuke, a sada je veliki “žicaroš” i obožava mrkvice. Trčati također baš ne zna, sva nam je smotana, ali nema veze. Ona je napokon sretna – dodaje. Zavoljeli su je i svi u Udruzi “4 lista”.

– U početku je bila malo divlja, ali već se smirila, opustila i sprijateljila s drugim konjima. Zita i Pero su kliknuli još prvog dana! On je oduvijek bio mazan i dobar konj pa, kad je stigla, odmah sam njega dovela jer je najmirniji i najstaloženiji kod nas na ranču. Pero je rekreacijski i terapijski konj, ima 12 godina, a dobra je terapija i za Zitu. Vjerujem da se baš zbog njega smirila, odnosno da je učila po njegovu ponašanju. Ne odvajaju se jedno od drugoga! U početku je jako negodovala kad bismo njega izveli iz boksa, a ona ostala sama s drugim konjima, sve dok nije shvatila da može funkcionirati i bez njega. Izvela sam ga i dovela druge konje baš zato da se ne navikne samo na njega, nego da razvije odnos i s ostalima. I uspjelo je – ponosna je Adela Kolobarić, predsjednica udruge. Na tom je ranču, inače, trenutačno osam konja.

Uvukla nam se pod kožu

U međuvremenu, Ziti je napravljen i RTG, a dijagnoza, nažalost, nije dobra.

– Vidjeli smo izvana kako joj izgleda noga, ali nismo znali u kakvom je stanju zglob pa smo čekali veterinara iz Zagreba da ga poslika. Saznali smo potom da je uništen putični zglob i tu joj veterinarski nikako ne možemo pomoći, ali ćemo joj odstraniti divlje meso. Noga će joj odmah ljepše izgledati, ali ona nikada ne može biti korištena za terapijsko jahanje niti bilo kakvo drugo jahanje, jer zglob joj je uništen – objašnjava veterinar Tomislav Deže.

– No poslali smo rendgenske slike i izvan Hrvatske, za svaki slučaj ako netko ima kakvu ideju. Uz liječenje Zita je i na dijeti jer je previše utovljena – nadovezuje se Sunčica. Iako je se neće moći jahati, Zita će ipak pomagati djeci koja dolaze u udrugu. Kažu naši sugovornici, činit će to “maženjem i svojim dobrim srcem”.

– Živjet će slobodna, sretna i voljena, sve dok je zdravlje bude služilo. A mi se nadamo da će to biti što dulje jer je svi volimo. Uvukla nam se pod kožu i u srca, ali nikada nećemo dopustiti da pati. Zita će živjeti zahvaljujući našim prijateljima, ali zahvaljujući i nekoliko tisuća ljudi koje ne poznajem. Liječit ćemo nožicu i za to ćemo uvijek tražiti pomoć oko troškova. Ako joj netko želi pomoći ili je doći upoznati, može se javiti stranici u inbox – zahvalna je Sunčica.

Otkako je osnovana, Facebook stranica Malina on wheels pomogla je u liječenju, spasila udomila ili posredovala u udomljavanju nekoliko stotina životinja. Objavljuju se na njoj životinje koje traže dom, pod geslom “Udomi, spasi život!”. Stranica trenutačno ima 20.120 pratitelja. A sve je počelo s Malinom, kujicom koju je 2013. udario automobil. Ostavljena je uz cestu, pronašli su je u kanalu, bila je nepokretna i slomljene kralježnice. Sunčica ju je donijela kući iz azila za napuštene životinje.

Malina danas hoda u kolicima koja su joj izrađena po mjeri, ne može koristiti stražnje noge, ali život joj se normalizirao. U crvenim kolicima s ružičastim felgama Malina doslovno juri uokolo. S kolica joj, pak, visi “registarska tablica” na kojoj piše – Srcolomka. Malina je proživjela tešku životnu priču, ali upravo zahvaljujući njoj dom su našle stotine pasa i mačaka. Uz njezinu pomoć spašena je i Zita.