Spas u zadnji čas! Još su dva mjeseca ostalo do mature, a ovo su pripreme uz koji baš svi uspješno prolaze

Koliko ste puta u ovih nekoliko mjeseci postavili pitanje svome maturantu: Jesi li krenuo učiti? Znamo da vas to muči, no ako pitate bilo kojeg bivšeg maturanta kako uspješno proći najstresniji ispit tijekom školovanja, svi će vam reći: "Rješavaj stare mature i bit će sve u redu."

Upravo je portal gradivo.hr smislio koncept kojem će vašem maturantu pomoći baš u zadnji tren. Nude riješene zadatke s matura iz fizike i matematike A i B razine u posljednjih 12 godina.

Na vašem maturantu je da izabere jedan od ponuđenih paketa ili predmeta, pogleda video rješenja i rasturi maturu. Primjerice, po cijeni od 149,99 kuna po godini može se izabrati matura iz bilo koje godine od 2009. do danas. Paket petica nudi posljednjih pet godina riješenih matura iz fizike ili matematike po cijeni od 499,95 kuna dok se u paketu ''za štrebere'' maturantima nude riješeni zadaci sa svih 12 godina mature, cijena tog paketa je 749,88 kuna i to je paket u kojem dobivate najviše. Sve su te cijene dvostruko niže od onoga što maturanti mogu dobiti na klasičnim pripremama. Još jedan veliki plus ovih matura jest učenici sami mogu tempirati kada, kako i gdje će učiti. I za svaki zadatak maturant dobiva i sva rješenja.

Svaki zadatak detaljno je i jasno objašnjen tako da maturant nema potrebe ni za kakvim dodatnim instrukcijama. Osim toga učenik može izabrati predmet u kojem je slabiji. Ako mu bolje ide matematika, a lošije fizika, može izabrati više zadataka iz fizike, a manje iz drugog predmeta. Učiti može bilo kada i bilo gdje. Sve što treba je internetska veza i malo volje. Jer ovakav način priprema za maturu prilagođen je maturantu, a ne on njoj. Nema zauzetih subota već maturant može učiti i noću, ako to njegov bioritam tako bolje podnosi.

Ovakav pristup je i doslovce spas u zadnji čas za one koji ili nisu zadovoljni pripremama koji organiziraju razvikanije ustanove ili pak za one koji niti ne idu na pripreme. Osim što može provjeriti trenutnu razinu znanja, možete brzo i jednostavno kroz video lekcije koje po zadatku traju nekoliko minuta, popuniti sve one praznine kojih možda niste niti svjesni. Do mature iz matematike i fizike je još svega 2 mjeseca. Međutim, uz gradivo.hr to je i više nego dovoljno da na najvažniji ispit u životu izađete totalno spremni i puni samopouzdanja.