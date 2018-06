Otac interaktivnog igrališta, Španjolac Joan Rovira Boix: Ugodno smo iznenađeni pristojnošću šibenske djece

Već nekoliko godina djeca na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku koji se odvija pod pokroviteljstvom HTZ-a i HEP-a, mogu uživati u interaktivnom igralištu postavljenom u Perivoju Roberta Visianija. Od recikliranih materijala koje biste prije očekivali vidjeti odbačene i neupotrebljive na odlagalištima otpada, Španjolac Joan Rovira Boix, vlasnik komapanije Guxot de 8, pretvara u začuđujuće igre koje pobuđuju maštu ne samo djece, već i njihovih roditelja, baka i djedova. Joan Rovira Boix je možemo slobodno kazati otac ovakvog igrališta, a u Šibenik se vratio ponovno nakon 1997. godine kad je svojim izumima uveseljavao djecu u izbjegličkim kampovima nakon Domovinskog rata.

Inače, prvu igračku napravio je prije 23 godine, točnije 1995., a danas njegova 'tvornica', ovisno o godišnjim dobima, ima između 10 i 14 zaposlenih.

Kako ste došli na ideju da se počnete baviti izradom dječjih igračaka?

Počeo sam graditi igračke sasvim slučajno, s prijateljima povodom fešte sv. Ivana. Svima se svidjelo i kasnije smo odlučili izrađivati igračke za djecu u selu. Svake naredne godine sam osmišljavao po jednu igračku. Nakon deset godina pitali su me želim li te igračke izložiti i u drugom gradu koji je bio 10 puta veći od mojeg sela. I tako smo sasvim slučajno krenuli u posao. Nakon što se prvi put pokazalo uspješnim odlučio sam se posvetiti izradi igračaka.

Kako bi opisali Vaše igračke nekome tko se prvi put susreće s njima?

To su igračke koje daju „drugi život“ (drugu namjenu) starim materijalima. Isto tako odašilju poruku čovječanstvu da nije već sve viđeno, izmišljeno, da se još uvijek možemo igrati i stvarati nešto novo. Danas živimo u razdoblju novih tehnologija gdje se čini da ne možemo više ništa novo izmisliti već da samo trebamo konzumirati ono što nam oni daju. No nije tako. Već samo 2 magneta ili 2 stvari su potrebne kako bi mogli stvoriti neku zanimljivu igru.

Kako djeca reagiraju na Vaše igračke s obzirom da se velika većina njih u današnje doba igraju kompjuterskim igricama?

Mislim da različitost čini stvari interesantnima. Igračke koje radim su alternativa kompjuterskim igricama i kao takve pobuđuju interes, jer je to djeci nešto novo i različito od onog što imaju kod kuće. To je nešto što igračkama daje prvu vrijednost. Druga stvar koju posjeduju ove igračke, a također ih čini zanimljivima je stupanj zahtjevnosti koji nije nemoguće realizirati. Ne moraš biti inženjer ili imati vještinu cirkuskog umjetnika da bi razriješio igru, ali trebaš probati nekoliko puta malo se koncentrirati, promatrati, razmišljati. U današnje vrijeme čovječanstvo mnogo puta zaboravlja razmišljati. Sve je lako dostupno i servirano. Reakcija djece,ljudi kad po prvi puta dođu u doticaj s igračkama uvijek su ista, bez obzira radilo se o djeci iz imućnih obitelji, djeci iz siromašnih obitelji, djeci iz Afrike, Azije ili Europe, baki od 80 godina ili pak djetetu od 6 godina. Svi oni se igraju s istim izrazom na licu. Ljudska radoznalost nas sve ponese. Lijepo je vidjeti na koji način igračke izvlače ljudsku radoznalost na površinu bez obzira na dob, etničko porijeklo, države ili klasne staleže.

Na koju od igrica ste posebno ponosni? Koja je Vama osobno najdraža?

Najviše mi se sviđa najjednostavnija i najkompleksnija igra ovisno o tome tko je ispred mene. Za igru s komadom drveta i špatulom ne kažem ni riječ. Samo pokažem i odem. Kasnije čujem zvuk drveta na podu zato što je osoba podcijenila igru i pomislila kako je ovo lagano, ali treba probati nekoliko puta. Najkompleksnija igra je ona s pticom u kojoj morate spustiti uteg kako bi uhvatili jaje. Ja nisam graditelj po obrazovanju, tako da je ovo postao gdje stalno trebate istraživati, istraživati, istraživati sve dok ne postignete željeni efekt. Također imamo cijeli niz igara koje mogu igrati i slijepe osobe. Većinom su to labirinti, igre zrcala.

Koliko ste napravili igrica do sada?

Mislim oko 450 do sada od kojih 270 različitih vrsta.

Postoji li ponuda za komercijalizacijom Vaših igračaka, da Vas preuzme neka veća kompanija?

Otvoreni smo za sve mogućnosti no smetalo bi me da netko ukrade moju ideju. Ne bi me smetalo, jedino u slučaju da velike kompanije izrađuju moje igračke pritom ih donirajući djeci iz socijalno ugroženih skupina. Nažalost u ovom trenutku ne postoji pravni način da zaštitim igračke autorskim pravima. Ono što vrijedi u jednoj državi ne vrijedi u drugoj. Naprimjer ono što je zaštićeno u Španjolskoj, nije u Švicarskoj, ono što je zaštićeno u Švicarskoj nije u Italiji i tako dalje. U svakom slučaju jako je teško ishoditi sve potrebne dozvole. Na kraju svega ono što želim je stvoriti „najbolju igračku na svijetu“. Kako to još nisam ostvario idem naprijed i stalno probajem nove stvari. Još uvijek imam ideja, ali mi nedostaje vremena da sve izume realiziram tako da o zaštiti i ne razmišljam.

Koliko ste zemalja posjetili?

Do sada smo posjetili 41 državu i 5 kontinenata, od Australije i Latinske Amerike, Europe, Azije i Afrike. Upravo smo u pregovorima za SAD i Kanade.

Kako Vam se sviđa Šibenik do sada? Ovo je moj drugi posjet Hrvatskoj, Šibeniku. Prvi put sam bio s organizacijom „Klaunovi bez granica“ 1997. u nekoliko različitih izbjegličkih kampova na području Zadra, Šibenika i Splita. U prošlosti često sam surađivao s navedenom organizacijom. Što se tiče Šibenika i Festivala jako nam je lijepo ovdje, štoviše odlično. Pozitivno smo iznenađeni koliko ljudi i djeca su poštuju tuđu imovinu. Do sada smo izgubili pokoju lopticu ili magnet, ali ne namjernom krivnjom djeteta već zato što im je pala, izgubila se i kasnije je nisu mogli naći. Na drugim mjestima ljudi često ne vraćaju materijal na svoje mjesto. U Šibeniku sva djeca traže lopticu koja im padne i odmah je vraćaju na mjesto po završetku igre. Ljudi su ljubazni, a grad je prekrasan.