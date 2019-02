Snježni kaos u Italiji: Tisuće automobila zaglavilo na autocesti, vatrogasci spasili 200 ljudi

Tisuće vozila zaglavilo je u subotu u dugačkim kolonama koje je izazvao gusti snijeg na talijanskoj autocesti A22, a vatrogasci su spasili 200 ljudi koji su sate proveli u automobilima ili autobusima zaglavljenim u snijegu.

Kolone na autocesti koja povezuje talijanske sjeveroistočne regije s Austrijom su dosegnule 16 km, rekao je glasnogovornik vatrogasaca autonomne pokrajine Bolzano.

[video: 29225 / ]

Dodao je kako je teško procijeniti broj vozila u njima, ali da se radi o "tisućama".

Vatrogasna vozila su upotrijebljena kako bi se evakuiralo oko 200 ugroženih ljudi nakon što su satima bili zaglavljeni u snijegu s temperaturom na točki smrzavanja, rekao je glasnogovornik.

Nekoliko teških vozila bez zimske opreme su se zbog lošeg vremena zaokrenula i blokirala promet. Lavina je pogodila autocestu u subotu ujutro, ali na pogođenom dijelu autoceste nije bilo vozila.

#Autobrennero, centinaia di #automobilisti ancora bloccati dalla #neve



Rinnovato l'invito della Protezione Civile a non mettersi in viaggio sull'autostrada in direzione nord. https://t.co/FxGpYOW4xo