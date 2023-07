VIDEO Snimljen trenutak udara: Ukrajinski projektil pogodio središte ruskog grada, Putin obaviješten

Eksplozija je potresla središte ruskog grada Taganroga u blizini granice s Ukrajinom, pri čemu je nekoliko ljudi ozlijeđeno, priopćio je Kremlj. Okrivljujući Ukrajinu za “teroristički napad na stambenu infrastrukturu” u Taganrogu, rusko ministarstvo obrane je u Telegram objavi objavilo da su njegovi obrambeni sustavi “otkrili i presreli” modificirani projektil S-200 sovjetske proizvodnje. Dodaje se da su dijelovi projektila pali na grad, oštetivši nekoliko zgrada i ranivši civile.

Ministarstvo nije reklo koliko je ljudi ozlijeđeno, ali regionalni guverner Rostova, Vasilij Golubev, rekao je u objavi na svom Telegram kanalu da je 15 ljudi zadobilo lakše ozljede od šrapnela. U kasnijoj objavi na Telegramu smanjio je broj ozlijeđenih na 12, ali je rekao da je devet osoba hospitalizirano, navodi NBC News.

U kasnijoj objavi, rusko Ministarstvo obrane je reklo da je oborilo drugu ukrajinsku raketu u blizini grada Azova, koji se kao i Taganrog nalazi u Rostovskoj oblasti. Dodaje se da su krhotine pale na nenaseljeno mjesto.

Glasnogovornik Kremlja potvrdio je da je predsjednik Vladimir Putin ranije danas obaviješten o eksploziji u Taganrogu. "Kijevski režim će, naravno, šutjeti o terorističkom napadu u Taganrogu", komentirao je Dmitrij Peskov, prenosi Sky News.

