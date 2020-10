Snimljen stravičan trenutak urušavanja zgrade u Turskoj: Srušila se kao kula od karata

Snaga jakog potresa koji je danas oko 13h po lokalnom vremenu pogodio Tursku i Grčku možda najviše se iskazuje u zastrašujućim snimkama trenutka kad je došlo do potresa. Turski dužnosnici izvijestili su kako je došlo do znatnog urušavanja grada, te u ovom trenutku u tijeku su akcije spašavanja zarobljenih ljudi diljem Izmira gdje je došlo do najveće štete.

Jedna od snimki koja izaziva jezu prikazuje trenutak urušavanja jedne od zgrada koja se urušila kao kula od karata.





Podsjećamo, prema prvim podacima poginulo je najmanje 6 ljudi, te je ozlijeđeno više od 257 osoba.