Snijeg će zabijeliti Hrvatsku: Snježni pokrivač očekuje se u gorju, nizinama, pa i na Banovini

Od sutra pa do sredine idućeg tjedna nastupaju pravi zimski uvjeti koji će širom Hrvatske donijeti snijeg i "minuse". Snijega će biti ne samo u gorju, nego i u nizinama, pa i na Banovini, što će dodatno otežati ionako teško stanje. Velika je vjerojatnost snijega čak i blizu mora, a uz jaku i olujnu buru i mjestimice na sjevernom dijelu Jadrana. Što se tiče snijega u gorju, ponegdje će on biti obilan. Primjerice, u Begovom Razdolju se očekuje čak do 50 cm snijega tijekom utorka i u noći na srijedu, te još novi cm tijekom srijede, javlja HRT.

Naravno, ponegdje će biti i kiše, uglavnom na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. No, prije toga, u četvrtak u mnogim krajevima predah od oborina, uz djelomice sunčano vrijeme, u unutrašnjosti nakon mjestimične magle. Kiše će biti samo mjestimice na Jadranu, uglavnom sjevernom i južnom, a gdjegod u gorju susnježice i snijega.



Pritom će temperaturni "minusi" biti česti - do nedjelje po nizinama samo manji, i to noćni i jutarnji, a u gorju ponegdje vjerojatno i cjelodnevni. No, početkom novoga tjedna - uz vjerojatno manje oblaka i više vedrine - znatno se povećava i vjerojatnost dvoznamenkastih "minusa", a temperatura zraka niža od 0 °C moguća je i gddjegod uz more.

Snijeg u Banovini

Državni hidrometeorološki zavod objavio je posebnu prognozu za potresom pogođena područja. Prema njihovim prognozama, sutra lokalno stanovništvo očekuje pretežno oblačno vrijeme, već prijepodne s kišom koja će sredinom dana prelaziti u susnježicu i snijeg. Očekuje se tanji snježni pokrivač (1 do 8 cm).

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 1, a najviša dnevna između 2 i 4 °C. Izgledi vremena I sljedećih dana većinom oblačno, a u subotu uglavnom suho. U nedjelju i ponedjeljak povremeno će padati snijeg, a očekuje se i stvaranje novog snježnog pokrivača (5 do 10 cm). U utorak prestanak oborina, a prema kraju dana i djelomično razvedravanje. U nedjelju i u ponedjeljak povremeno će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna između 0 i 3 °C