Snažna oluja pogodila sjever Europe: Evakuirano nekoliko zgrada, tisuće bez struje

Snažni vjetrovi oluje prozvane 'Otto' imobilizirali su sjever Europe, izvještavaju brojni lokalni mediji. Oluja je zahvatila Škotsku, Englesku, Dansku, Norvešku i Švedsku, a zbog nje su zatvorene škole, prekinute prometne linije, a u Danskoj su evakuirani stanovnici nekoliko stambenih blokova. Uz obalu Norveške, vjetrovi su dosezali brzine od 145 km/h, a u Danskoj je izdano narančasto upozorenje za sjeverni Jutland.

Više trajektnih linija između Danske i Norveške kao i brojni letovi za i iz zračne luke u Kopenhagenu otkazani su ili odgođeni, a teško su pogođene i željeznice u Jutlandu. Policijske službe te pokrajine izvještavaju o velikom broju oštećenih krovova, ističući kako nemaju vremena reagirati na sve dojave koje zaprimaju, prenosi BBC. Stambeno pouzeće iz Kopenhagena iselilo je 280 stanara iz tri bloka, upozoravajući da bi ih oluja mogla srušiti zgrade građene 1950-ih zbog greške u dizajnu.

Storm Otto has brought rough conditions to the North Sea. This footage was filmed from a fishing vessel, 60 miles off the west coast of Norway. https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/RI2fUeyqfS