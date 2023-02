Snažan potres u Indoneziji, poginule četiri osobe

Najmanje četiri osobe poginule su u potresu koji je pogodio Indoneziju u četvrtak. Potres magnitude 5.3 stupnjeva po Richteru pogodio je istočnu provinciju u popodnevnim satima, a žene su se nalazile u plutajućem restoranu Cirita Cafe u Jayapuri koji je potonuo. Tijela su pronašli u zaljevu Jayapura Bay, javlja Daily Mail.

Više ljudi je ozlijeđeno, a oštećen je i trgovački centar kao i druga infrastruktura. Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku objavila je kako se potres dogodio u 13:28 po lokalnom vremenu, oko 1 kilometar jugozapadno od Jayapure na dubini od 10 kilometara.

