Potres na Haitiju magnitude 5.8 usmrtio najmanje 11 osoba

U potresu magnitude 5,9 koji je pogodio sjeverni dio obale Haitija u subotu navečer poginulo je najmanje 11 ljudi, a ozlijeđeno je više od stotinu kad se srušilo nekoliko zgrada u toj osiromašenoj karipskoj zemlji, rekli su dužnosnici.

Policijski zapovjednik za sjeverozapadno područje rekao je da je najmanje 7 ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno u obalnom gradu Port-de-Paixu.

Drugih četvero poginulo je u gradu Gros-Morneu nešto južnije, uključujući dječaka koji je stradao pri rušenju zgrade.

Potres je jedan od najjačih koji su Haiti pogodili nakon onoga magnitude 7,0 kod glavnoga grada Port-au-Princea 2010. kad su poginuli deseci tisuća ljudi.

Earthquake in Haiti 6.0 was felt in Santo Domingo Dominican Rep. pic.twitter.com/KIrxoDgeb5