Snažan potres magnitude 7,1 pogodio Filipine: Ima poginulih, urušile se zgrade, ljudi istrčali na ulice

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je u srijedu filipinski otok Luzon, usmrtivši najmanje jednu osobu i oštetivši zgrade u sjevernoj pokrajini Abra, a snažna podrhtavanja tla osjetila su se i u glavnom gradu Manili.

U potresu je smrtno stradao 25-godišnji muškarac, rekla je viceguvernerka Abre Joy Bernos, nakon što se potres, prema podacima američkog Geološkog zavoda, dogodio oko 11 km jugoistočno od grada Dolores na maloj dubini od 10 km. Najmanje petero ljudi ozlijeđeno je u klizanju terena nakon potresa.

