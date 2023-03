Snažan potres pogodio Afganistan: 'Bilo je jako ružno podrhtavanje, zapravo zastrašujuće'

Snažan potres od 6.5 stupnjeva pogodio je afganistansku regiju Hindu Kush. Potres je bio na dubini od 191 kilometra, te na udaljenosti 38 kilometara od gradića Jurm, u kojemm živi oko 12.000 stanovnika. Aplikacija EMSC zabilježila je puno prijava za potres, a čini se da je zabilježena i značajna materijalna šteta, barem prema prijavama korisnika stranice. Službenih informacija o štetama i žrtvama za sada nema. No na društvenim mrežama ljudi javljaju kako ipak ima smrtno stradalih u potresu.

#Earthquake (#زلزله, #землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 77 km SE of #Fayzabad (#Afghanistan) || 8 min ago (local time 21:17:24). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ViVwlvA6Kq