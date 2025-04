Smrtonosna avantura: Gumenim čamcem otišao na zabranjeni otok krvoločnog plemena - 'Bezobrazno i idiotski'

Američki turist (24) uhićen je na indijskim Andamanskim i Nikobarskim otocima nakon što je ilegalno otplovio do zabranjenog otoka Sjeverni Sentinel i ondje ostavio limenku Coca-Cole i kokosov orah kao "ponudu" za najizoliranije pleme na svijetu. Njegov čin izazvao je osudu stručnjaka koji upozoravaju na smrtonosne rizike, kako za njega, tako i za ranjivo pleme Sentinelaca. Mykhailo Viktorovych Polyakov (24) stigao je u Port Blair, glavni grad Andamanskih i Nikobarskih otoka, 26. ožujka. Samo tri dana kasnije, 29. ožujka oko 1 sat ujutro, isplovio je s plaže Kurma Dera prema Sjevernom Sentinelu, udaljenom oko 40 kilometara. Koristio je improvizirano plovilo – gumeni čamac opremljen motorom nabavljenim u lokalnoj radionici i GPS navigacijom, piše Daily Mail.

Prema policijskim izvješćima, Polyakov je stigao do sjeveroistočne obale zabranjenog otoka oko 10 sati ujutro u subotu. Dalekozorom je promatrao područje tražeći znakove života. Otprilike sat vremena puhao je u zviždaljku iz svog čamca u nadi da će privući pažnju pripadnika plemena, ali bez odgovora. Nakon neuspješnog dozivanja, Polyakov se nakratko iskrcao na otok, provevši ondje svega pet minuta. Za to vrijeme prikupio je uzorke pijeska, snimio video GoPro kamerom te ostavio limenku gaziranog pića i kokosov orah kao "darove za Sentinelce", izvijestila je policija za The Press Trust of India.

Istog dana, oko 19 sati, vratio se na plažu Kurma Dera. Tamo su ga primijetili lokalni ribari koji su njegovu sumnjivu aktivnost odmah prijavili policiji. Polyakov je ubrzo uhićen, a policija je zaplijenila njegov čamac, vanbrodski motor i GoPro kameru s videozapisom njegova iskrcavanja na zabranjeni otok. Stručnjaci su Polyakovljev pokušaj posjeta osudili kao "duboko uznemirujući", "bezobziran i idiotski". Upozoravaju da nije samo doveo u opasnost vlastiti život, s obzirom na poznatu hostilnost Sentinelaca prema strancima, već je ugrozio i cijelo pleme. "Opće je poznato da nekontaktirani narodi nemaju imunitet na uobičajene vanjske bolesti poput gripe ili ospica, koje bi ih mogle potpuno izbrisati", izjavila je Caroline Pearce, direktorica organizacije za prava domorodačkih naroda Survival International. "Ova osoba svojim postupcima nije ugrozila samo vlastiti život, već i živote cijelog plemena Sentinelaca."

Pleme Sentinelaca, koje naseljava otok Sjeverni Sentinel, smatra se posebno ranjivom skupinom i jednom od posljednjih pretpovijesnih (predneolitičkih) zajednica na svijetu. Žive u potpunoj izolaciji, odbijajući svaki kontakt s vanjskim svijetom, često nasilno. Poznati su po napadima na one koji se približe ili iskrcaju na njihov otok. Zbog njihove izolacije, malo se zna o njima, uključujući i kako sami sebe nazivaju. Procjenjuje se da ih ima između 50 i 150. Indijske vlasti strogo zabranjuju posjete otoku kako bi zaštitile pleme. Pomorska patrola održava zonu isključenja od pet milja (oko 8 kilometara) oko otoka, a čak je i fotografiranje ili snimanje pripadnika plemena kažnjivo zatvorom do tri godine. Otok je zabranjen čak i za indijsku mornaricu.

Sentinelci su privukli međunarodnu pažnju nakon azijskog tsunamija 2004. godine, kada je jedan pripadnik plemena fotografiran kako ispaljuje strijele na helikopter koji je provjeravao jesu li preživjeli katastrofu. Godine 2006. ubili su dvojicu ribara koji su zalutali na otok, a njihova tijela kasnije su pronađena nabijena na bambusove kolce okrenute prema moru. Ovaj incident podsjeća na tragični slučaj iz studenog 2018. godine, kada su Sentinelci ubili američkog misionara Johna Allena Chaua (26). Chau je platio ribarima oko 300 eura da ga odvedu do otoka, unatoč zabranama i opasnostima, u namjeri da plemenu propovijeda kršćanstvo. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja kontakta, tijekom kojih je bio dočekan strijelama, ubijen je pri posljednjem iskrcavanju. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. "Dobra je vijest da je muškarac u ovom posljednjem incidentu uhićen, ali duboko je uznemirujuće što je uopće uspio stupiti na otok", komentirala je Pearce. "Indijske vlasti imaju zakonsku odgovornost osigurati da su Sentinelci sigurni od misionara, influencera s društvenih mreža, ilegalnih ribara i bilo koga drugog tko bi mogao pokušati uspostaviti kontakt s njima."

Policijska istraga ukazuje da Polyakovljev put na zabranjeni teritorij nije bio slučajan, već pomno isplaniran. Navodno je proučavao morske uvjete, plimu i oseku te pristupne točke prije nego što se uputio na put. Ovo mu nije bio prvi pokušaj interakcije s izoliranim plemenima. Već je posjetio Port Blair u listopadu prošle godine s namjerom da otplovi do Sjevernog Sentinela gumenim kajakom, ali ga je hotelsko osoblje spriječilo. Vratio se ponovno u siječnju ove godine, pokušavajući nabaviti motor za čamac. Tijekom tog posjeta, navodno je boravio na otoku Baratang i ilegalno snimao pripadnike plemena Jarawa, još jedne zaštićene domorodačke skupine. Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve detalje o Polyakovljevim namjerama i kretanju tijekom boravka na otocima. O njegovu uhićenju obaviješteni su američko veleposlanstvo, Ministarstvo vanjskih poslova i Odjel za unutarnje poslove Indije. Polyakov ostaje u pritvoru radi daljnjeg ispitivanja.

