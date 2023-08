Slučaj koji je potresao BiH: Dvije mlade liječnice pregazio na zebri

Mlada liječnica Azra Spahić s dvjema je prijateljicama koračala preko pješačkog prijelaza kada je na njih Mercedesom naletio Armin Berberović (27). Azra je na mjestu preminula, i to devet dana prije svog 25. rođendana, dok su dvije djevojke ozlijeđene. Jedna od njih, dr. Alma Suljić (26), izgubla je bitku za život nekoliko tjedana kasnije.

Strašna se nesreća dogodila 26. svibnja u 23.30 sati u sarajevskoj četvrti Marijin Dvor. Berberović je u kobnom trenutku bio pod utjecajem alkohola, vozio je neprilagođenom brzinom i, što posebno užasava, nije nikada ni položio vozački ispit.

Kantonalni sud u Sarajevu usvojio je upravo prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo te produžio pritvor Arminu Berberoviću za iduća tri mjeseca, prenosi Dnevni avaz. Iza rešetaka ostaje, kako je obrazloženo, zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Pritvor mu može trajati do 24. studenog ili do nove sudske odluke.

Azra Spahić rođena je u Bihaću, a stradala je u Sarajevu, gdje je završila Medicinski fakultet i potom se zaposlila u Domu zdravlja. Njezina prijateljica i kolegica dr. Alma Suljić radila je u Domu zdravlja Zenica, u Službi za zdravstvenu zaštitu djece.

Pogibija liječnice Azre Spahić i stradavanje još dviju djevojaka izazvali su ogorčenje građana diljem BiH koje su pokazali i izlaskom na ulice netom nakon tragedije, i to s porukom koja ledi krv u žilama: "To su mogla biti i vaša djeca". Naime, ova je tragedija oživjela bolne rane i sjećanje na Selmu Agić i Editu Malkoč koje su stradala na pješačkom prelazu u blizini Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u listopadu 2016. Na njih je automobilom naletio Sanjin Sejfić - vozio je gotovo 105 kilometara na sat, prošao kroz crveno svjetlo na semaforu, udario u dvije studentice i potom pobjegao s mjesta nesreće. Osuđen je na 16 i pol godina zatvora.

Grad Sarajevo će podići spomen-ploču liječnicama Azri Spahić i Almi Suljić na mjestu njihova stradanja na Marijin Dvoru.

