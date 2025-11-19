Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
NEBO POD PUNOM ZAŠTITOM

Fico se sastao sa šefom NATO-a: Objavljeno što je Slovačka zatražila od Saveza

FILE PHOTO: 130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
BERNADETT SZABO/REUTERS
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
19.11.2025.
u 11:06

"Tijekom razgovora također je zatražio od glavnog tajnika da ojača protuzračnu obranu u Slovačkoj", objavila je slovačka vlada

Slovačka želi da NATO ojača protuzračnu obranu u zemlji koja je dio njegovog istočnog krila, kazao je slovački premijer Robert Fico nakon sastanka s glavnim tajnikom vojnog saveza. Fico je na razgovoru u Bratislavi s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom također branio planove Slovačke da sama odlučuje o brzini i strukturi izdvajanja za obranu u narednim godinama dok većina članica NATO-a povisuje ta ulaganja. Slovačka se protivila politici Europske unije o pomaganju Ukrajini da se obrani od ruske invazije 2022., a Fico je na svom sastanku s Rutteom ponovio da njegova vlada neće izravno slati smrtonosna oružja Kijevu, ali da će dozvoliti sklapanje komercijalnih ugovora.

"Tijekom razgovora također je zatražio od glavnog tajnika da ojača protuzračnu obranu u Slovačkoj", objavila je slovačka vlada u priopćenju nakon sastanka u utorak navečer, no nije pružila daljnje pojedinosti.

Slovačka proteklih godina nastoji osnažiti svoje protuzračne sposobnosti te je od Izraela nabavila sustave za protuzračnu obranu i kupila nove borbene zrakoplove F-16.

Jedna je od država članica EU-a na istočnom krilu koje su se u rujnu složile da je potrebno izgraditi "zid dronova" s naprednom tehnologijom za detekciju.

Ključne riječi
Ukrajina protuzračna obrana NATO Slovačka

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
11:18 19.11.2025.

Pametno. Jača svoju obranu umjesto da šalje Ukrajini besplatno kao Britanci. Danas izašla vijest da su britanske vojne snage bez ičega i u katastroflanom stanju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-18/venecuela.jpg
28
SVE VEĆE TENZIJE

Pristup između 'Donroeove doktrine' i 'strategije luđaka': Cijeli se svijet pita hoće li Amerika doista napasti ovu zemlju

Dosad je američka vojska izvela 21 napad na venezuelanske brodove te je u njima ubila 83 osobe. Washington tvrdi da venezuelanska vlada tim brodovima krijumčari drogu na američki teritorij, no Trumpova vlada nije dosad pokazala dokaze da je tomu doista tako. Američki mediji redovito izvještavaju da Venezuela uopće nije glavna latinoamerička zemlja u proizvodnji ili krijumčarenju droge u Sjedinjenje Države, iako je jedna od karika u tom lancu.

Učitaj još

Kupnja