Fico se sastao sa šefom NATO-a: Objavljeno što je Slovačka zatražila od Saveza

Slovačka želi da NATO ojača protuzračnu obranu u zemlji koja je dio njegovog istočnog krila, kazao je slovački premijer Robert Fico nakon sastanka s glavnim tajnikom vojnog saveza. Fico je na razgovoru u Bratislavi s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom također branio planove Slovačke da sama odlučuje o brzini i strukturi izdvajanja za obranu u narednim godinama dok većina članica NATO-a povisuje ta ulaganja. Slovačka se protivila politici Europske unije o pomaganju Ukrajini da se obrani od ruske invazije 2022., a Fico je na svom sastanku s Rutteom ponovio da njegova vlada neće izravno slati smrtonosna oružja Kijevu, ali da će dozvoliti sklapanje komercijalnih ugovora.

"Tijekom razgovora također je zatražio od glavnog tajnika da ojača protuzračnu obranu u Slovačkoj", objavila je slovačka vlada u priopćenju nakon sastanka u utorak navečer, no nije pružila daljnje pojedinosti.

Slovačka proteklih godina nastoji osnažiti svoje protuzračne sposobnosti te je od Izraela nabavila sustave za protuzračnu obranu i kupila nove borbene zrakoplove F-16.

Jedna je od država članica EU-a na istočnom krilu koje su se u rujnu složile da je potrebno izgraditi "zid dronova" s naprednom tehnologijom za detekciju.