Slovački premijer objavio fotografiju Plenkovićeve djece pa se pohvalio poklonom koji im je darovao

Mila a Mario 🇭🇷 Viete, kto sú tieto deti v rúškach? Sú to deti chorvátskeho premiéra Andreja Plenkovića - Mila a Mario. Túto foto mi dnes Andrej poslal ako poďakovanie od jeho krásnych detí za rúška, ktoré som mu dal v Bardejove ušiť aj s chorvátskou vlajkou a odovzdal som mu ich v Bruseli na samite,) (... foto zverejnené so súhlasom, don’t worry) #HrvatskiPrijatelji

