Sletio u kanal: U teškoj nesreći na A3 poginuo bivši pomoćnik Tomislava Tolušića

U teškoj nesreći na autocesti A3 kod Slavonskog Broda do koje je jučer došlo oko 17.30 sati poginuo je Damir Agičić, nekadašnji pomoćnik ministra poljoprivede u vrijeme mandata Tomislava Tolušića, doznaju 24sata. U nesreći koja se jučer dogodila on je poginuo, dok je žena (65) iz automobila teško ozlijeđena.

Policija se naknadno oglasila o cijelom slučaju, navodeći kako je do nesreće došlo jer 65-godišnjak upravljajući osobnim automobilom nije za kretanje koristio sredinu obilježene prometne trake. On je, kako navodi policija, sletio s kolnika na travnatu površinu i udario u zaštitnu žičanu ogradu te sletio u odvodni kanal udarivši u kosinu kanala, kojom prilikom je došlo do ispadanja putnice iz automobila.

"Također je utvrđeno da vozač i putnica nisu bili vezani zaštitnim sigurnosnim pojasom. Policijski službenici u vezi prometne nesreće dostavljaju posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu", navodi PU brodsko-posavska.

Agičić je inače bio diplomirani veterinar koji je nakon nekoliko godina prešao u veterinarske inspektore, da bi 2016. godine bio imenovan pomoćnikom ministra Tomislava Tolušića za veterinarske poslove i sigurnost hrane. Dvije godine nakon je bio i razruješen.

