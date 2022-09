Slažem se da je neprirodno što pederi žele krstiti posvojeno dijete. Pa krštenje je jedno od najneprirodnijih stvari na koje smo prisiljeni

Nedavno mi je poznanik iz rodnog grada, komentirajući pokušaj gay para da krsti dijete, rekao da on kao rođeni katolik i Hrvat, baš tim redom, nema ništa protiv da se to dogodi, ali ne u Crkvi kojoj pripada. Pojasnio je, a da ga nisam pitao, kako nije prirodno da osobe koje zajedno ne mogu imati djecu obave njihovo krštenje pod skutima institucije i dogme koja o istospolnim brakovima i potomstvu grešno začetom izvan njih ima precizno neodređen stav u pravilima službe. Da bude jasno, rekao je, mogu ONI to napraviti, ali ne tamo gdje i ja. Svidjela mi se njegova tolerantna nota da dozvoli NJIMA da rade sve što i mi normalni. Samo mi je ostalo par malih dilema u tim tvrdnjama. Recimo, da je rođen kao katolik i kao Hrvat. Sjećate li se trenutka kada su vas kum ili kuma u čijoj su pratnji bili vaši razdragani roditelji i ostala uznesena rodbina, od kojih su neki sigurno radili za Udbu, unijeli u onu "visoku zgradu s krstom", u hlad njenog zjapećeg prostora i prinijeli vas na žrtvenik da vas poliju i posole i tako preporuče božjoj milosti i njegovom svevidećem oku? Naravno da se ne sjećate, jer to je bilo davno prije formiranja vaše svijesti i još davnije od formiranja vaše volje pa instituciju krštenja možemo mirne duše smatrati jednim od najvećih kršenja ljudskih prava i slobode izbora, jednoj od najneprirodnijih stvari kojima ćemo biti izloženi u kasnijem životu. To je, ekvivalent, kao da vas neka osoba s kojom su se dogovorili vaši roditelji, u ajmpindeklu odnese u prostorije HSLS-a ili HDZ-a, da u ruke glavnom tajniku i on vas učlani u stranku. A što dječica plaču dok ih polijevaju vodom i trpaju solju nitko ne shvaća kao njihov opravdani prosvjed i nemoćni bunt protiv nečega što ne razumiju, protiv filozofije koju bi 20 godina kasnije sami možda prihvatili, a možda i ne bi.