Slavni američki glumci hvalili Hrvatsku pred njemačkim novinarima

U Münchenu je u petak navečer održana svjetska premijera filma “Wrongful Death” (Nepravedna smrt) poznatog filmskog producenta i redatelja Vjekoslava Katušina.

Radnja filma govori o Davidu Mooreu (Michael Paré) koji osvećuje nepravednu smrt svog sina, pokušava doznati istinu o tome što mu se dogodilo i pritom igra smrtonosnu igru u koju uključuje djevojku Sophie (Isabellu Brenzu) koju krivi za smrt svog sina te osobe bliske njoj. Nesretnog i bijesnog oca igra poznati američki glumac Michael Paré, najpoznatiji po ulogama u filmovima „Eddie and the Cruisers“, „Streets of Fire“ i „The Philadelphia Experiment“.

U filmu se pojavljuje i hollywoodska zvijezda Eric Roberts koji glumi senatora McElroya čiju kćer Sophie otima David Moore. Senator ne preza ni pred čim kako bi doznao gdje mu se nalazi kćer koju je u filmu vrlo dobro utjelovila Isabella Brenza, mlada glumica koja nakon uspješne manekenske karijere uspješno kroči glumačkim vodama.

Alessio Medas je jedan od glumaca koji je u filmu imao manju ulogu kao Mr. Rossi, ali je dao svoj obol kroz karizmatičan pristup filmu.

Foto: Željko Cindrić

Premijera filma, koja se održala u jednoj od 14 dvorana renomiranog kina Mathäser Filmpalast, bila je rasprodana, a okupila je velik broj gledatelja među kojima su bili glumci, slikari, TV voditelji, glazbenici, influenceri. Premijeru je pratio i velik broj medija među kojima je bio i Fenix-magazin.de. Osim glumaca koji glume u filmu Erica Robertsa i Michaela Paréa, Isabelle Brenza, Alexandera Mana, Raquel Montese, Jenny Paris, Monique Bartnik i Pata Winda, na filmsku premijeru stigao je i popularni talijanski glumac Franco Nero poznat po ulogama u filmovima „Bitka na Neretvi“ i kultnom vesternu „Django“ itd.

Franco Nero i Vjekoslav Katušin su već 13 godina dobri prijatelji, a na premijeru filma je došao kako bi podržao poznatog hrvatskog redatelja u njegovom najnovijem projektu.

Među brojnim gostima bila je i hrvatska likovna umjetnica iz Ulma Ljiljana Đalok koja je naslikala portret Erica Robertsa. Poznati glumac se oduševio kad je vidio svoj portret, a oduševljen je bio i Michael Paré te je od slikarice osobno naručio svoj portret.

Zanimljivo je napomenuti kako su poznati američki glumci Eric Roberts i Michael Paré u njemačkoj prijestolnici hvalili Hrvatsku kao zemlju koja je „raj na zemlji“. Dok je Eric Roberts kazao kako je već nekoliko puta bio u Hrvatskoj te kako ga svaki put iznova oduševi, Michael Paré je otkrio kako je proputovao cijeli svijet, ali ono što je vidio u Hrvatskoj ga je ostavilo bez riječi.

Foto: Željko Cindrić

- Hrvatska je zemlja u koju se uvijek iznova poželiš vratiti - rekao je pred velikim brojem njemačkih novinara.

Film „Wrongful Death” je sniman na području Baranje gdje je redatelj Vjekoslav Katušin okupio poznate glumce. Eric Roberts je u petak za Večernji list kazao kako se vrlo brzo odučio prihvatiti ulogu u filmu jer mu se scenarij odmah činio kvalitetnim.

- Već dugo poznajem Vjekoslava Katušina i znao sam da će film biti dobar, kao i samo snimanje - rekao je Rober Na pitanje što bi radio da nije glumac, Eric Roberts je kazao kako ne zna jer obožava svoj posao, a plan B mu je – umrijeti.

Time je glumac otkrio kako bez glume ne bi znao živjeti. Otkrio je i kako mu ne smeta što ljudi često pišu uz njegovo ime dodaju „brat poznatije sestre Julije Roberts“. - Kako bi mi smetalo, pa zbog Julije sam dobrodošao u cijelom svijetu - našalio se Eric Roberts.

No, u Münchenu je poznati glumac pokazao kako je, unatoč vlastitoj slavi i to što je brat slavne Julije, on samo čovjek koji je spreman učiniti svoje obožavatelje sretnima. Pa je tako od izlaska iz hotela gdje su ga čekali brojni obožavatelji pa sve do početka prikazivanja filma dijelio autograme, fotografirao se sa svima koji su to poželjeli, a bilo ih je doista mnogo.