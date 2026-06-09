Skupi projekt osuđen na propast, nisu se mogli dogovoriti niti oko težine zrakoplova: Ništa od nasljednika Rafalea i Eurofightera

Francuska i Njemačka odustale su od plana zajedničke izgradnje borbenog zrakoplova sljedeće generacije zbog dubokih nesuglasica. Veliki je to udarac viziji francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o skoroj europskoj obrambenoj integraciji. Ovaj propast naglašava koliko je teško europske zemlje navesti na suradnju na složenim i skupim multinacionalnim programima, unatoč zabrinutosti oko situacije s Rusijom i pouzdanosti saveza sa Sjedinjenim Državama.

- Predsjednik Macron i savezni kancelar Merz došli su do zajedničkog zaključka da uključene tvrtke neće moći surađivati ​​kako bi izgradile zajednički borbeni zrakoplov. Oni priznaju tu stvarnost - rekao je njemački vladin dužnosnik za POLITICO pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme.

- Merz je stoga savjetovao predsjedniku Macronu da dalje ne nastavlja s razvojem zajedničkog borbenog zrakoplova - dodao je. Projekt, poznat kao Future Combat Air System (Sustav borbenog zrakoplovstva budućnosti), pokrenut 2017. godine, zastao je zbog žestokih nesuglasica između francuskog Dassaulta i njemačkog Airbus Defence and Spacea oko toga koja bi tvrtka trebala preuzeti vodstvo nad projektom.

FCAS, u koji je uključena i Španjolska, trebao bi zamijeniti njemačke Eurofightere i francuske Rafale do oko 2040. Program uključuje ratni zrakoplov, koji je bio glavna tema spora, kao i dronove i borbeni oblak - digitalnu okosnicu projekta koji će povezati senzore, satelite, dronove i borbene zrakoplove u jedinstveni sustav.

Unatoč neuspjehu dijela FCAS-a koji se odnosi na borbene zrakoplove, njemački vladin dužnosnik nije isključio mogućnost da Pariz i Berlin mogu nastaviti surađivati ​​na dronovima i sustavu borbenog oblaka. Navodi kako se 'jezgra FCAS-a treba nastaviti'. - To je, u određenom smislu, živčani sustav koji umrežava zrakoplove, dronove i druge komponente u integriranu cjelinu - rekao je dužnosnik.

Francusko i njemačko ministarstvo obrane bit će zaduženo za razvoj plana rada za obrambeno-industrijsku suradnju 'usmjerenog na nekoliko realističnih, relevantnih projekata', dodao je dužnosnik.

FCAS nije jedini multinacionalni obrambeni program s problemima. Francuski i njemački zajednički planovi za izgradnju pomorskih patrolnih zrakoplova, tenkovskih i topničkih sustava sljedeće generacije posustali su posljednjih godina, dok je projekt mlaznog borbenog zrakoplova Global Combat Air Programme, koji predvode Italija, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo, također doživio probleme. Francuska se efektivno odmaknula od višemilijardnog programa Eurodrone, koji uključuje četiri zemlje, ostavljajući njegovu budućnost neizvjesnom dok preostali partneri - Njemačka, Italija i Španjolska - razmatraju kako dalje.

Kraj komponente borbenih zrakoplova FCAS-a nije bio iznenadni prekid, već rezultat spore, mukotrpne borbe između Airbusa i Dassault Aviationa - dvaju najutjecajnijih europskih obrambenih dobavljača, piše Politico dodajući kako su njemački i francuski dužnosnici mjesecima iza zatvorenih vrata govorili kako je projekt 'mrtav'.

Veći problemi su počeli prošlog ljeta kada je Dassault, proizvođač francuskog borbenog zrakoplova Rafale, inzistirao da preuzme vodstvo u izgradnji borbenog zrakoplova FCAS. Airbus bi se tretirao kao podizvođač s ograničenim uvidom u dizajn, dok bi Dassault mogao birati dobavljače, odlučivati ​​o podjeli projektnog rada i djelovati kao jedini sučelje s kupcima. Airbus je odbacio taj pristup kao temeljni prekid zajedničkog sporazuma kojim je pokrenut FCAS, tvrdeći da bi se europski program suradnje pretvorio u francuski borbeni zrakoplov, podržan njemačkim i španjolskim financiranjem i industrijskim kompetencijama. Berlin je nakon toga počeo tražiti druge mogućnosti, uključujući udruživanje sa Švedskom ili pridruživanje konkurentskom programu GCAP. Bilo je još i nesuglasica o težini samog zrakoplova gdje strane nisu mogle naći zajednički jezik. Merz bi, kako piše La Tribuneu, odluku o prekidu službeno objaviti na otvaranju zrakoplovnog showa ILA u Berlinu.