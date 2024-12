Sirijac proveo 39 godina u sirijskim zatvorima, uhitili ga kao studenta: 'Izašao je na slobodu kao starac'

Sirijac Ali Hassan al-Ali čak je četiri desetljeća proveo u sirijskim zatvorima, a na slobodu je izašao tek ove nedjelje, kada su pobunjenici svrgnuli Bašara al Asada s vlasti i zauzeli Damask, oslobodivši tisuće zatvorenika iz zatvora. Priča o Aliju svjedoči o jednom od najmračnijih poglavlja moderne povijesti Bliskog istoka.

Al-Ali je imao samo 18 godina kada je 1986. godine uhićen na kontrolnoj točki u sjevernom Libanonu. Kao mladi student medicine na Sveučilištu u Bejrutu, našao se u krivom trenutku na krivom mjestu, što je označilo početak njegovog 39-godišnjeg zatočeništva u sirijskom zatvorskom sustavu pod krivicom političkog agitatora, piše The Guardian.

Prema detaljnom izvješću organizacije Amnesty International iz 2023. godine, sirijski zatvori, posebice zloglasni zatvor Sednaya sjeverno od Damaska, bili su poznati kao "ljudske klaonice" gdje je sustavno mučenje bilo svakodnevnica. Al-Ali je proveo gotovo četiri desetljeća u tim neljudskim uvjetima, preživljavajući torture koje su mnogi drugi zatvorenici opisali kao nezamislive.

Njegova obitelj godinama je pokušavala saznati informacije o njegovoj sudbini. Njegov brat Muammar proveo je godine obilazeći sirijske zatvore i ustanove, često dobivajući kontradiktorne informacije - jedan dan bi mu rekli da je Al-Ali živ, drugi dan bi negirali da ga uopće imaju u sustavu. Tijekom tih godina, obitelj je poslala više od 200 službenih upita sirijskim vlastima.

