Širenje koronavirusa u Italiji i Španjolskoj konačno usporava

Unatoč tome što su se proteklih 3884 dana nastavile nizati strašne brojke koje su posljedica pandemije koronavirusa, više statističkih pokazatelja upućuje na to su najgori dani napokon ipak iza Italije i Španjolske, u kojima je dosad 41 posto svih žrtava od koronavirusa u svijetu.

Iako je Italija i prema posljednjem izvještaju imala 636 žrtava, u nedjelju je imala 525, najmanji 24-satni porast broja žrtava u proteklih 17 dana, još od 19. ožujka. Sve to vrijeme Italija je svaki dan brojila više od 600 mrtvih, a najviše 27. ožujka, kad je bilo 919 smrtnih ishoda zbog zaraze koronavirusom.

Osjetan pomak za zdravstvo

I porast broja kritičnih slučajeva u Italiji proteklog je tjedna znatno smanjen, a već tri dana i te brojke imaju suprotan smjer, broj težih slučajeva je u padu, u subotu za 74 slučaja manje, u nedjelju za 17 i jučer za 79 slučajeva, što je malo u odnosu na ukupno 3898 teško oboljelih od COVID-19 do nedjelje u popodnevnim satima, ali osjetan je pomak za opterećeni talijanski zdravstveni sustav. Ohrabrujuće je i to da je već osam dana zaredom broj novozaraženih pao na dnevnoj razini ispod pet tisuća, a jučer na 3898, dok su 21. i 26. ožujka imali najveći dnevni porast – 6557 i 6203 novozaraženih.

Iako Španjolska sada ima više zaraženih i od Italije, nedjeljnih 471 smrtni slučaj i jučerašnjih 414, prema Worldometru, najmanji je unazad 13 dana te u toj zemlji već šest dana bilježe stalan pad broja mrtvih nakon što su 1. travnja imali čak 923 mrtvih. I porast teških oboljenja od COVID-19 u zadnjem je izvješću pao na samo 70 slučajeva, što je ohrabrujuće, iako ih je ukupno 6931. Broj zaraženih već je peti dan u padu, u nedjelju za gotovo tisuću slučajeva, a jučer za još 1200 slučajeva, odnosno 3386, a nakon što su 1. travnja imali najveći porast od čak 8195 novozaraženih.

Najveći dnevni porast broja zaraženih, odnosno vrhunac epidemije Španjolska je bilježila 26. ožujka, i to 8271 slučaj, te je od tada prolazila kroz sedam najtragičnijih dana kad je riječ o broju mrtvih. Kina je 4. veljače (to je talijanski 21. ožujka i španjolski 26. ožujka) bilježila najveće dnevno povećanje broja zaraženih (3884 slučaja) i od tada se širenje zaraze usporava. Trebalo joj je otprilike šezdesetak dana da širenje zaraze dosegne vrhunac i da sada već dva mjeseca broj novozaraženih padne na sadašnjih tridesetak slučajeva dnevno, koliko ta zemlja bilježi proteklih šest dana.

Sve to vrijeme broji mrtve, neprestano od 22. siječnja, pa i jučer, 77. dan od početka, imali su dva smrtna slučaja, dok je na vrhuncu epidemije 4. veljače imala “samo” 490 od ukupno dosadašnje 3331 žrtve. Kini su najgori dani s od 97 do 150 mrtvih bili od 9. do 23. veljače. Međutim, od 17. ožujka ima dnevni porast od najviše devet mrtvih, i to jednom, 22. ožujka, što je, da tako kažemo, beznačajno u odnosu na brojke s kojima se trenutačno nose brojne zemlje diljem svijeta.

S obzirom na kinesko iskustvo, Italija i Španjolska neprestan crni niz mogle bi imati sve do kraja svibnja te bi mrtvih moglo biti najmanje još koliko ih ima danas – Italija 15.887 i Španjolska 12.418, i to bez uračunavanja u procjene svih prednosti kineskog modela obrane od epidemije.

Naime, Kina je na polovici svoga smrtonosnog puta u odnosu na trenutačno stanje bila 15. veljače kad je bilježila 1665 žrtava. Tada je imala 68.500 zaraženih. Smrtnost u svijetu raste Zapadna Europa i SAD još nisu na pola tog puta.

Uzgred, Kina ima još “samo” 1299 zaraženih, odnosno već sutra mogla bi imati manje zaraženih i od Hrvatske s obzirom na to da su kod nas trenutačno 1042 zaražena od ukupno 1182 potvrđene zaraze.

Kinesko zdravstvo još uvijek se bori za živote 265 teško oboljelih od COVID-19, a u proteklih tjedan dana njihov je broj prepolovljen. Za to vrijeme umrla je 31 zaražena osoba. To znači da će Kina svoju bitku s koronavirusom okončati sa smrtnošću od 4,1 posto. U Kini je zasad bilo 81.708 potvrđenih zaraza, dok im se stvaran broj, kao i drugdje u svijetu, ne zna.

Prema našem znanstveniku Igoru Rudanu, broj stvarno zaraženih mogao bi biti i četiri puta veći od trenutačno potvrđenih, pa i više od toga.

Trenutačno je smrtnost od koronavirusa u svijetu 5,4 posto, s tim da stalno raste još od 5. veljače, kad je bila 2 posto, što je i posljedica toga što sve više ljudi umire zbog ležernijeg pristupa obrani od virusa izvan Kine te kašnjenja i drugih propusta u obrani zdravstvenih i institucija koje skrbe o starijima, a i kako se virus širi svijetom, sve se manje potvrđuje stvaran broj zaraženih, osobito u zemljama u kojima više nije pod kontrolom epidemioloških službi, posebice u zapadnoeuropskim zemljama, SAD-u i Iranu.