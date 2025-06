Sindikati vladajućima: 'Štrajka 80% proizvodnje, radi se vrlo vrlo smanjenim kapacitetom, gotovo pa ništa'

Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Sindikat PPDIV danas su u zajedničkom pismu od predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te minisata poljoprivrede, gospodarstva i rada zatražili hitno uključivanje u rješavanje problema u vezi uvjeta rada i štrajka u PIK Vrbovcu plus d.o.o. i Zvijezdi plus d.o.o. te odbijanja poslodavca da sklopi kolektivni ugovor. Tvrde kako su bezuspješni pregovori i postupak mirenja s upravom trajali više od šest mjeseci, no situacija je eskalirala dalje i pretvorila se u najdugovječniji štrajk u nekoj hrvatskoj prehrambenoj industriji u novijoj povijesti u kojemu, kako tvrde, u obustavi rada sudjeluje 80% radnika o kojima ovisi proizvodnja. U pismu kojega potpisuju čelnici dvaju sindikata, Denis Paradiš i Mladen Novosel, kaže se kako je "neprihvatljivo, diskriminatorno i zabrinjavajuće da se unutar Fortenova Grupe za radnike koji rade u kompanijama u Srbiji sklapaju kolektivni ugovori i ne umanjuju niti ukidaju stečena prava, dok se u kompanijama u Hrvatskoj predlažu ukidanja i smanjenja primarno neoporezivih materijalnih prava po osnovi rada te se otvoreno odbija potpisati kolektivni ugovor za više od 3000 radnika".

- Odbijanje sklapanja kolektivnog ugovora u situaciji kad Hrvatska bilježi rekordan broj stranih radnika, kao i rekordnu potražnhu za radnicima koji žele raditi u teškim uvjetima rada u prehrambenoj industriji, kao i u europskom okruženju koje svojim uredbama i direktivama promiče socijalni dijalog i nameće RH obvezu da poveća postotak pokrivenosti poslodavaca kolektivnim ugovorima – predstavalja ulitmativno zadiranje u uvjete rada, generira poremećaje na tržištu (osobito kad je turistička sezona pred vratima), kao i probleme opskrbe prodajnih kanala i slično – stoji u pismu PPDIV-a i SSSH vladajućima.

Paradiš kaže kako štrajk u PIK Vrbovcu teče 11. dan zaredom, u Zvijezdi 8. U PIK Vrbovcu, tvrdi, štrajka 80% proizvodnje, oko 650 radnika, "no poslodavac im brani i da idu na gablec dok su u štrajku, a ne da im ni vodu svaki dan već im je sindikat vozi iz Zagreba u Vrbovec da bi ljudi mogli izdržati i braniti svoja prava što je legitimno".

- U Vrbovcu se radi se vrlo vrlo smanjenim kapacitetom, gotovo pa ništa. Ako nema nikoga u klaonici, onda nemaju što ni prerađivati. Već se naveliko vidi i po dućanima da robe fali, što nikome nije bio cilj ni interes, ali nam je nametnuto – poručio je Paradiš u razgovoru za Večernji list.

Iz Fortenova grupe su, podsjetimo, nedavno poručili kako su od 1. svibnja u Jamnici, PIK Vrbovecu i Zvijezdi svim zaposlenicima povećane bruto plaće u rasponu od 10 do 15%, s posebnim naglaskom na radna mjesta s najnižim primanjima. Povećanje je ostvareno kroz rast bruto osnovice, što je jedini pristup koji radnicima jamči sigurnost i transparentnost primanja. Osim toga, ustvrdili su, na ukupnoj razini su unaprijeđena i ostala materijalna prava – poput božićnice, dok će regres, u dogovoru s radničkim predstavnicima, biti isplaćen već u lipnju. – Kolektivni ugovori u sve tri kompanije ostaju na snazi te nijedno pravo iz njih nije ukinuto niti umanjeno. Naprotiv, unatoč javnim pozivima sindikalne središnjice da to ne učine, gotovo svi zaposlenici u tim kompanijama – uključujući i sindikalne članove – potpisali su anekse ugovora o radu, čime su im izravno osigurana prava putem ugovornog odnosa – istaknuli su iz Fortenove.