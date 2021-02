Šiljak: Moja je obitelj ostala bez stana od 100 kvadrata, bez jedine imovine koju smo imali

Dok se čeka pomoć države nakon razornog potresa, mnogima je život na čekanju. Među njima je i Vojo Šiljak, novinar i urednik kojemu je u potresu nestalo 50 godina života i rada.

- Ovo je katastrofa što se dogodilo u ovom petrinjskom, sisačkom i glinskom kraju i to je nemjerljivo s ovim ovdje. Međutim s druge strane ako pogledamo moja je obitelj ostala bez 100 kvadrata stana u središtu Zagreba. Dakle, ostali smo bez jedine konkretne imovine koju smo imali, koja nam je koliko-toliko omogućavala starost. Nisam bio sposoban da imam neku drugu nekretninu - rekao je Šiljak za HRT-ovu emisiju Labirint.

- Ne samo da je to materijalna vrijednost, ostali smo bez skoro 50 godina, koliko živimo u ovom stanu, svoga života, koji smo ovdje preživjeli. Neke stvari bolje nema ovdje u stanu, bolje stvari, nisu zlatne poluge, to su umjetnička djela, smo zamotali i sačuvali kod susjeda. Savjetovali su nam statičari da ne stanujemo u ovom stanu i onda smo bili jedno vrijeme kod naše kćerke, no stan nije adekvatan, radi od kuće. Onda smo unajmili jedan stan. Sada smo u podstanarstvu moja supruga i ja evo već skoro godinu dana kako je potres - dodao je Šiljak.

Objašnjava kako samo projekt za sanaciju zgrade košta 150 tisuća kuna te da im za to treba 100 papira. Rekao je kako mu nije namjera da izaziva sažaljenje, ali i da 'nije na početku svog života' kao ni njegova supruga.

- Ne mogu dignuti kredit pa da obnovim stan, da obnovim nešto, da kupim nešto. Ja sam, kao što je rekao Arsen, meni ide pomalo odjavna špica - našalio se Šiljak.

Dodao je i kako bi strukture trebale pomoći običnim ljudima 'da to savladaju'.

- Ja gledam u sve te papire i ne mogu to sve ispuniti što oni traže - naglasio je Šiljak.

- Ostaje mi samo čekanje. Ne znam da započne ta gradnja sutra, ne vjerujem da to može biti za dvije godine. Dok to ministarstvo odobri to će trajati sigurno 5-6 godina što je jako puno. Ne znam što ću poduzeti moram reći. Ne plačem za sobom i to molim da shvatite. Moja kćerka i supruga gledamo neke stanove koji se grade. Ljudi odlaze iz središta grada, ljudi ne žele biti u središtu grada. I sada me zanima kada se, i ako se napravi za nekih 4-5 godina tko će htjeti doći stanovati ovdje. Ljudi se boje , premda mi kažu ljudi će zaboraviti da je bio potres. Bojim se da neće zaboraviti da je bio potres - rekao je Šiljak za HRT.

