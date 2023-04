Selak Raspudić: Ukinite predizbornu šutnju i uvedite elektroničkog glasovanje

Most će sutra u saborsku proceduru uputiti svoj, kako kažu, reformski paket za poboljšanje izbornog zakonodavstva. Traže dvije ključne promjene - ukidanje predizborne šutnje i uvođenje elektroničkog glasovanja. Protuustavne izborne jedinice koje se moraju mijenjati tek su, naglašavaju u Mostu, dio problema zastarjelog, neusklađenog i u tom smislu nedovoljno pravednog izbornog zakonodavstva. Ono što je uz to potrebno hitno napraviti je, kažu, povećati participaciju i odlučivanje građana te uvesti moderniji i pristupačniji izborni sustav kroz digitalizaciju procesa glasovanja.

U Mostu drže kako je izborna šutnja relikt prošlosti koji u današnje vrijeme raširenosti interneta i društvenih mreža može služiti eventualno kao pristrani alat kažnjavanja političkih protivnika, a ni na koji način ne utječe pozitivno na samu kvalitetu izbornog procesa.

Da je izborna šutnja zastarjeli institut i da je njena provedba i kontrola nemoguća pokazala je i nedavna situacija s zastupnicom Radničke fronte Katarinom Peović koja ju je DORH zbog anonimne prijave da je kršila izbornu šutnju na prošlim izborima za EU parlament prvo tužio da bi naknadno, nakon pritiska javnosti, ta tužba bila odbačena.

S druge strane, elektroničko glasovanje, kažu u Mostu, omogućuje da da se premosti problem geografske udaljenosti, odnosno fizičke spriječenosti kao razloga neizlaska na izbore, smanjuje troškove organizacije i provedbe izbora, utjecaj izvanrednog stanja ili epidemije na izborni proces te time povećava odaziv građana na izbore, a posljedično i povjerenje u sam izborni proces.

- Izborni sustav RH prepun je anomalija i oporba prije svega mora biti proaktivna. Zbog toga tražimo i po prvi puta to šaljemo u Sabor da se ukine izborna šutnja i uvede elektroničko glasovanja jer to su stvari za koje je svima jasno da nije pitanje hoće li se ukinuti i uvesti nego kada - kaže Marija Selak Raspudić, zastupnica Mosta koja je uz predsjednika te stranke Božu Petrova i autorica prijedloga izmjena zakona za poboljšanje izbornog procesa.

Na pitanje koliko bi sustav elektroničkog glasovanja bio siguran Selak Raspudić pita koliko su uopće sigurni i ovi dosadašnji koje smo imali te podsjeća na dovlačenja glasača autobusima na birališta, neobična i sumnjiva prebrojavanja glasova... U našem društvu, dodaje, već su dostupni potrebni alati kao što je sustav E-građanin, na taj se način radio popis stanovništva, imamo i Internet bankarstvo...

- Tko će mi sada reći da je samo e-glasovanje nešto što je ugroženo i nesigurno - kaže Selak Raspudić.

Dodaje i kako joj nije neobično što su i HDZ i SDP uvijek do sada bile protiv uvođenja elektroničkog glasovanja jer poznato je da velikim strankama mala izlaznost najviše odgovara. A dodaje i kako uvođenjem elektroničkog glasovanja "tradicionalni" sustav glasovanja ne bi bio ukinut tako da svi oni koji ne vjeruju modernoj tehnologiji mogu i dalje izlaziti na birališta i rukom ispunjavati svoj birački listić.

Inače u Mostu podsjećaju i na svoj zakonski prijedlog koji se više od godinu dana "kiseli" u proceduri, a koji, traže da se za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnika u Hrvatski sabor i člana Europskog parlamenta ne može kandidirati osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom. Takva odredba, da cijela stvar bude još apsurdnija, primjerice, propisana je za kandidaturu za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njegovog zamjenika.

- Zakon mora jasno propisati minimum morala koji osigurava da su predstavnici građana na svim razinama vlasti čisti pred zakonom jer su oni ogledalo, ali i uzor čitave zajednice. Na tom tragu prosto je nevjerojatno da ovakva anomalija uopće još uvijek postoji u Hrvatskim zakonima. Možemo se samo pitati je li to zato što neki u svojim strukturama nemaju dovoljno nepresuđenih članova pa im odgovara da se za vlast kandidiraju i vlast obnašaju kojekakvi kriminalci? - pitaju se u Mostu.

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk kaže kako za uvođenje elektroničkog glasovanja treba mijenjati Ustav, a kako to sada nije tema. Kaže i kako je problem s uvođenjem takvog načina glasovanja u tome što bi otvorio puno širu temu, a to je utjecaj dijaspore na predsjedničke izbore, na izbore za EU parlament ali i na referendume, odnosno na život u Hrvatskoj.

Pita se i bi li takav sustav bio siguran i dodaje kako je uvjeren da bi HDZ-ovci u slučaju da se doista uvede elektroničkog glasovanje za svake izboreb "kupovali PIN-ove po Hercegovini".

- To je ipak lakše nego dovoditi birače autobusima na birališta- kaže i dodaje kako je puno jednostavnije, ako se želi postići veća izlaznost, produljiti vrijeme trajanja izbora na više dana.

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić kaže kako oni u Možemo jako dugo upozoravaju na to da je Hrvatskoj potrebna cjelovita izmjena izbornog sustava i da je sve izborne procese potrebno, za početak, regulirati jednim zakonom. No promjene, odnosno reforma izbornog sustava, dodaje Benčić, ne donose se preko noći i koljena već je za to potrebna široka javna rasprava.

- Drugim riječima, to nije moguće postići do listopada do kada moramo dobiti nove izborne jedinice - kaže Benčić. Podsjeća da je Možemo nedavno govoreći o reformi izbornog sustava isto tako predložilo da je potrebno razmisliti treba li dob kada se stječe pravo izlaska na birališta sniziti s 18 na 16, ali dobro razmisliti kako povećati izlaznost na birališta.

- Jedan od načina može biti i uvođenje elektroničkog glasovanja, ali da bi se to uvelo treba doista imati siguran sustav u koji možemo vjerovati da neće služiti za izborne prevare. Što se pak tiče većeg utjecaja dijaspore, uvođenje elektroničkog glasovanja poteglo bi svakako i to pitanje i trebalo bi zakonski propisati da li dijaspora sudjeluje na svim izborima i referendumima i u kojem opsegu - kaže Benčić.

