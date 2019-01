Seks, laži & fotomontaže: Rekonstrukcija pokušaja rušenja ministra Tolušića

Sve je počelo upornim SMS porukama.

“Moramo se naći... moram ti nešto prenijeti... važno je...”, i tako mjesec i pol. Poruka za porukom dok se negdje u prvoj polovici prošle godine nije odlučio sastati s tom osobom.

“Imaju tvoje fotografije. Na slici si ti, kurva ti sjedi u krilu, a na mobitelu kao podlozi pripremljena je lajna kokaina. Fotografije će ponuditi medijima, to ti spremaju”, prenio mu je sugovornik. Ministar Tomislav Tolušić na sve se, doznajemo, samo nasmijao i odmahnuo rukom. Informaciju mu je prenio jedan od jataka osobe koja je bila mozak operacije u muljažama s poljoprivrednim poticajima. Te je malverzacije, kako je Tolušić sam tvrdio, godinu prije presjekao i začepio dotok novca ekipi koja je i prije nego što je on postao ministar varala na poticajima uzimajući od države milijune. Osobu koja se javila Tolušiću u jednom je trenutku izigrala ekipa koju je on nazvao poljoprivrednom mafijom pa se od jataka pretvorila u svojevrsnog doušnika ministru. Pošto je Tolušić, kako sam tvrdi, stao poljoprivrednoj bandi na žulj i počeo uvoditi red u poslove s poticajima i zakupom poljoprivrednog zemljišta, nejasno je zašto ipak informacije o kompromitirajućim fotografijama nije prijavio policiji. Ako je već čistio kriminal, čudno je da prijetnje ljudi koje naziva mafijom nije shvaćao ozbiljno.

