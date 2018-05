Šef austrijskog zavoda za zapošaljavanje: Najbolji su hrvatski mozgovi dobrodošli, ali...

Nakon što je u austrijskim, a potom i u hrvatskim medijima brzinom munje prostrujila vijest da Austrija planira na još dvije godine ograničiti Hrvatima pristup njihovu tržištu rada, brojni su komentari uslijedili s pitanjima zašto nas upravo naši austrijski prijatelji ostavljaju u čekaonici.

Odgovor na to pitanje potražili smo kod jednog od dvojice šefova austrijskog saveznog Zavoda za zapošljavanje (AMS) i poznatog austrijskog stručnjaka za tržište rada dr. Johannesa Kopfa, koji nam je potvrdio da je i on za zadržavanje ograničenja za radnike iz Hrvatske do 2020. godine.

Mediji također ističu kako Kopf tvrdi da je doseljavanje stranaca krivo za treću najveću stopu nezaposlenosti u Austriji od Drugoga svjetskog rata.

Je li to razlog što ste i vi za produljenje prijelaznog razdoblja tijekom kojeg državljani Hrvatske nemaju potpuno otvoren pristup austrijskom tržištu rada do 2020. godine?

- Gledajte, to nije laka odluka jer ima mnogo razloga za i protiv zadržavanja ograničenja za radnike iz Hrvatske. Dugo sam razmišljao i pomno analizirao sve moguće razloge i podatke i na kraju je tijesno prevagnuo zaključak da bi ispravno bilo iskoristiti dodatnu mogućnost Austrije i produljiti ograničenje za Hrvate za još dvije godine...

>>Cijeli intervju pročitajte u Obzoru subotnjeg izdanja Večernjeg lista ili u našem e-izdanju

U sutrašnjem broju donosimo i sljedeće teme:

>>Novi Agrokor preuzima svu imovinu i bit će dužan 1,7 milijardi eura

>>Most na Savi kod Gradiške počinje se graditi ove godine

>>Reportaža iz Velike Kladuše: Izbjeglice za 5.000 eura stižu rutom za krijumčarenje droge i oružja

>>Sjemeništa nisu za gejeve: Je li papa Franjo promijenio stav o homoseksualcima