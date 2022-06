Šef agencije za ugljikovodike: Nestašica nafte? Ma kakvi! Pa znate li za nedavna otkrića u Slavoniji?

O stanju na tržištu nafte i njezinih derivata u središnjem Dnevniku HTV-a govorio je predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Rekao je kako poremećaja opskrbom gorivom nema, a nabrojao je i otkrića novih nalazišta ugljikovodika u svijetu i Hrvatskoj.

- Radi se o visokim cijenama, možemo govoriti o krizi visokih cijena, ali ne možemo govoriti trenutno o poremećajima opskrbe. Ako govorimo o budućnosti, predviđenoj na globalnom nivou, bitno je reći da se nakon covida-19 kotač naftne industrije ponovno pokrenuo. Došlo je do novih velikih otkrića na globalnom nivou i u Namibiji i u Gvajani te duž obala Zapadne Afrike. Pronađene su milijarde barela i to je sada sasvim jedna druga situacija nego što je bila godinu dana ranije. Može doći do nekakvih možda zastoja vezano za nekakve tehničke poteškoće na lokalnom ili regionalnom nivou. Danas imamo vijest OMV-a da je došlo do nesreće u njihovoj rafineriji koja je velikog kapaciteta za ovo područje i koja pokriva 9,5 milijuna tona kapaciteta. Ako to riješe u kratkom vremenu onda nema problema, a ako potraje duže vrijeme vjerojatno će se javiti neki problemi, no za njih će se vrlo vjerojatno naći rješenje - istaknuo je Krpan.

Komentirajući objavu Petrola, koji je nakon što je jučer upozorio da se suočava s nedostatkom dizela i benzina na tržištu danas poručio da imaju dostatne zalihe goriva za normalnu opskrbu, Krpan je rekao je kako to ne bi komentirao jer je to pitanje poslovnih politika kompanija.

- Ušli su u neke akvizicije, i kod nas u Hrvatskoj, pa je sasvim sigurno volatilnost tržišta i događaji koji su događaji rezultirali time da su oni nezadovoljni situacijom koja se događa. Vrlo vjerojatno su očekivali neke druge povrate, drugačiji razvoj poslovne situacije - rekao je Krpan.

Upitan kako gleda na širok raspon cijena goriva u Europi, primjerice politiku Mađarske koja je ograničila cijene, Krpan je rekao kako je Petrol tužio Sloveniju zbog ograničavanja cijena.

- Nismo se odlučili za taj model, naš model je kombinacija aplikacije Vladinih mjera na bazna goriva, dok su aditivirana goriva i premium goriva još uvijek slobodna i slobodno se formira cijena. Bitno je reći kako je odnos prodaje benzina baznog i aditiviranih (premium) 50:50 dok je kod dizela 70% baznih, 30% aditiviranih. Kompanije još uvijek imaju prostora i na tom području da slobodno formiraju cijene - objasnio je Krpan za HRT.

O očekivanjima u kontekstu cijena na tržištu nafte i derivata u sljedećem razdoblju rekao je kako će biti visoka volatilnost cijena.

- Ako embargo na Rusiju bude djelovao onda ćemo se suočiti sa situacijom u kojoj ruske količine, jer je Rusija objektivno bitan izvoznik nafte i naftnih derivata na europsko tržište, treba zamijeniti s nekog drugog područja, a to je najvjerojatnije Bliski istok. Možemo očekivati vrlo promjenjive cijene - istaknuo je Krpan.

Udio domaće proizvodnje nafte i plina u ukupnim potrebama konstantno pada. Upitan ima li na vidiku nekih novih istraživanja nafta i plina te možemo li očekivati neku veću razinu energetske dostatnosti Krpan je rekao da što se ugljikovodika tiče kompanija Vermilion ima dva otkrića u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

- Vrlo vjerojatno će nakon puštanja u proizvodnju bušiti i dalje. Imaju 7-8 lokaliteta na kojima očekuju pozitivne rezultate. Isto tako INA je snimila veliki volumen 3D seizmikom u Dravskoj kotlini i tako očekujemo pozitivne rezultate. Američka kompanija Aspect koja djeluje na bloku Sava 6 je isto tako snimila jako veliki volumen - rekao je Krpan.

Dodao je kako tu proizvodnju možemo očekivati u roku od nekoliko godina te kako ima mjesta optimizmu.