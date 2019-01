Sebastian Kurz na koncertu u posljednjem redu

Austrijski kancelar Sebastian Kurz, na svojem je Facebook profilu objavio jednu sasvim posebnu fotografiju. Naime, na fotografiji možemo vidjeti poznatog kancelara na novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije u društvu Manfreda Webera koji je kandidat za predsjednika Europske komisije.

S njima u društvu su se našle i još dvije posebne dame, a čitateljima je u oko upala činjenica kako se ovo društvo nalazi ni manje ni više nego u posljednjem redu dvorane. S obzirom na to da je riječ o dva etablirana političara, pretpostavka bi bila da su njihova sjedala, ako ne u VIP loži, onda barem u prvom redu, no upravo je to ono što je posebno oduševilo njegove pratitelje na Facebooku.