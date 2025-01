SDP-ove mjere za suzbijanje inflacije: Tko poveća plaće radnicima, plaćat će niži porez

U Hrvatskoj postoje dvije inflacije. Jedna je ona jeftina, "cheap" inflacija u kojoj najviše poskupljuju najjeftiniji proizvodi, za svakodnevnu upotrebu, što znači da je to udar na odne s najmanjim prihodima. Skuplji proizvodi ne poskupljuju istim intenziteto što znači da inflacija nije jednaka za sve, odnosno veća je za one s manjim prihodima. Druga inflacija kojoj svjedočimo je inflacija pohlepe. Iz Hrvatske je otišlo čak dvije milijarde eura iz ekstraprofita banaka i teleoperatera. Poručio je to predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dočić koji je zajedno sa saborskim zastupnikom i bivšim ministrom financija predstavio njihov plan borbe protiv inflacije kroz četiri mjere apostrofirajući kako je postojeći ekonomski model borbe s inflacijom neodrživ, jer se oslanja na kratkoročne faktore rasta poput EU fondova i osobne potrošnje, umjesto na dugoročnu održivost.

Stimulacija poduzetnika

Poanta svega je, objašnjavaju u SDP-u, da riječ "rast" ne smije biti dominantna već da treba težiti pardigmi razvoja, odnosno težiti proizvodnji dobara više dodane vrijednosti, prizvodnji hrane umjesto njenog uvoza, stimulaciji poduzetnika koji isplaćuju veće plaće...

- To je inovativno rješenje koje nije primijenila ni jedna članica EU. Mi ne možemo imati finski, irski ili njemački model borbe s inflacijom. Specifična smo zemlja i moramo imati svoj model razvoja, a ne samo rasta. U Hrvatskoj 25 posto građana živi u riziku od siromaštva, a 10 posto upravlja s 90 posto nacionalnog bogatstva. To nije Hrvatska u kojoj želim živjeti-kazao je Hajdaš Dončić. Četiri konkretne mjere koje nude trebale bi, drže u SDP-u, promijeniti stvari na bolje. Prvo što treba napraviti, objasnio je Lalovac, je kroz sustav poreza na dobit uspostaviti nagrade poduzetnicima koji isplaćuju veće plaće od prosjeka.

- Oni koji to ne budu radili, ići će u više porezne razrede. To je stimulacija poduzetnicima i naša prva točka u borbi protiv inflacije-kazao je bivši ministar financija i dodao kako ne može biti razvoja bez povećanja plaća. Drugo što predlažu je poticanje proizvodnje.

- Zadnje dvije godine, kontinuirano pada poljoprivredna proizvodnja. Ali zato nam raste deficit hrane i to nije alarm za vladu. U dvije godine na hranu koju smo uvezli, jer nemamo dovoljno domaće proizvodnje, potrošili smo u deficitu oko 4 milijarde eura. To je sav novac koji smo dobili od Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Pritom, Vlada se hvali kako je potrošila novac u NPOO-u, a hrvatski su građani njime platili deficit hrane. Dakle, tih 4 milijarde je otišlo Europi na hranu. To je stravično-kazao je. Dodao je kako u zadnjih deset godina raste i uvoz pekarskih proizvoda što je sve utjecalo na to, kaže, da je poskupio kruh za 49 posto u dvije godine.

Slučaj švicarac!

- Borba protiv inflacije mora odvijati na proizvodnoj strani. Zbog toga kažemo da treba redefinirati NPOO. Redefinirati, jer novca ima. Kroz NPOO i fondove imamo 25 posto BDP-a koji možemo potrošiti za naš oporavak i otpornost. Prosjek Europe je 5 posto-kazao je Lalovac.

Treća mjera koju SDP predlaže za borbu protiv inflacije je uloga Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koja bi morala postići apsolutnu efikasnost, kao i institucionaliziranje udruge potrošača u suradnji s AZTN-om.

- Analizirali smo cjelokupno europsko tržište. Jedino udruga potrošača, zajedno s AZTN-om, a da ne kažem i s poreznom upravom, može kontrolirati transferne cijene koje se događaju iz Europe prema Hrvatsko - kazao je Lalovac. Četvrta mjeraje uvođenje besplatne pravne pomoći, edukacije o financijskoj pismenosti i organiziranje kolektivnih akcija protiv nepoštenih praksi. Tu je lalovac podsjetio na slučaj švicarskog franka koji je riječila SDP-ova vlada iako su im, kazao je, sugerirali da će to riješiti tržište.

- Tako i HDZ-ova Vlada može utjecati na porast životnog standarda, umjesto da cijelo vrijeme poručuju građanima da to može doći samo od tržišta-kazao je Lalovac.

