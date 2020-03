SDP bi povisio plaću svima, ali ne kaže kako povećati proizvodnju

Pobijedi li SDP na idućim parlamentarnim izborima, građani će opet biti oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretninama za prvi stan, a poduzetnici poreza na reinvestiranu dobit! Umjesto subvencija za stambene kredite, država će graditi stanove te uvesti subvencije za podstanare.

U planu je i daljnje porezno rasterećenje povećanjem osobnog odbitka na 5000 kuna, koje bi donijelo najmanje 240 kuna povišice svima koji zarađuju više od 6000 kuna bruto, a rastao bi i minimalac na 4000 kuna. Predložene programske smjernice ne spominju prijašnje obećanje iz 2018. o linearnom povećanju mirovina za 300 kuna, ali se spominje povećanje mirovina za osobe koje su odradile puni radni vijek, novo rješenje za obiteljske mirovine te ukidanje televizijske pretplate za umirovljenike. SDP bi, slično kao i HDZ, sada zadržao opću stopu PDV-a od 25 posto, ali bi međustopu od 13 posto spustio na 10 posto te bi neke važne proizvode sa srednje spustio na najnižu stopu PDV-a. Nešto slično, vjerojatno bez vraćanja ukinutih olakšica, vrlo brzo mogao bi predložiti i HDZ jer se u osnovi programi dviju najvećih političkih stranaka razlikuju samo u nijansama.

Preraspodjela dohotka

– Problem je što su sve naše politike, a takav je i novi prijedlog SDP-a, usmjerene na preraspodjelu postojećeg dohotka, koji se stvara spontano i prirodno na niskoj razini koju donosi prosječna cijena sata rada od deset eura i prosječni dohodak po glavi stanovnika od 13 tisuća eura – komentira profesor međunarodne ekonomije sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić i nekadašnji SDP-ovac.

– Ne postoji suverena mjera kojom će se povećati proizvodnja, nego se politike temelje na očekivanju da će se rast dogoditi nekim slučajem. Preraspodjela može dovesti do rasta potrošnje, ali kako mi sami ne možemo zadovoljiti tu potražnju, sve će na kraju rezultirati rastom uvoza, a s njime i neravnotežama u tekućoj bilanci plaćanja. Predloženo nudi nešto drukčiju raspodjelu dohotka koji se prirodno i spontano stvara, ali ne i politiku povećanja proizvodnje – kategoričan je Ljubo Jurčić.

Velika pozornost u programu ljevice usmjerena je i na brigu o starijoj populaciji, na obnovu željezničke infrastrukture, a prvi gospodarski strateg stranke, bivši potpredsjednik Vlade Branko Grčić, obećava reformu javne uprave, teritorijalno preuređenje, fiskalnu decentralizaciju regionalne i lokalne samouprave, uvođenje platnih razreda. U planu je i devetogodišnja osnovna škola, gradnja vrtića i jaslica...

Subvencije za podstanare

Kolika je financijska težina svih obećanja, SDP zasad ne navodi, kao ni dinamiku ispunjavanja najavljenog. Nisu to, međutim, potezi koje uz stabilan gospodarski rast i pozorno upravljanje javnim resursima Hrvatska ne bi mogla povući. Ekonomist Zdenko Babić, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, kaže da je SDP dobro razradio stambenu politiku, no upozorava da bi subvencija najma stanova, jedna od novih mjera koja se predlaže, mogla na kraju potaknuti porast cijena najma, kao što su subvencije stambenih kredita pogurale rast cijena nekretnina.

– Veću bi korist imali vlasnici stanova nego mladi podstanari koji nemaju kreditne sposobnosti i dovoljno novca da kupe stan. Cijene najma u velikim su gradovima previsoke, a takva mjera može povećati potražnju za stanovima, a samim time i cijene – upozorava Babić. Za njega je prijedlog povećanja neoporezivog odbitka na 5000 kuna smislen, ali druga je stvar koliko je financijski održiv.

– Moje je mišljenje da treba povećati minimalnu plaću, svojedobno sam bio član radne skupine koja je odlučivala o tome. U to vrijeme sindikati su tražili da se minimalna plaća poveća 200 kuna, ali SDP-ov ministar kazao je kako je to previše. Poslodavci su kukali da će povećanje minimalca utjecati na propast mnogih tvrtki, a sad se vidi da su to bile prazne priče i da zbog većeg minimalca nitko nije propao – dodaje Babić.