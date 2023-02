Znate li što znače: Ščrbavec, ščenje, ščukati... Koriste se na sjeveru Hrvatske odvajkada

“Šč” je ušlo u svakodnevni govor. Let 3 nam je s pjesmom “Mama ŠČ!” bacio bubicu u uho i to “šč” počelo se koristiti čak i kao pozdrav. Mrle i Prle svako male ponude novo značenje. Na sjeveru Hrvatske u Čakovcu i Čukovcu hvale se da su “Ščakofca” ili “Ščukovca” i od pobjede Leta 3 na Dori iz dana u dana podsjećaju na riječi koje počinju na “šč”, a na tom se području koriste odvajkada. U “Rječniku preloške skupine govora međimurskog dijalekta” Đure Blažeke s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, pronašli smo neke takve riječi koje samo potvrđuju bogatstvo dijalekta. To je samo dio...

Ščosavec – muška osoba dugog nosa i mršavog lica

Ščukati – kljucati

Ščunjkati – pomalo boljeti

Ščusjeno – skutreno

Ščuvati (se) – uščuvati koga ili što

Ščvikonti se – ukiseliti se

Ščvrknuti se – smanjiti obujam prilikom pečenja

Ščet – oštra dlaka

Ščrba – ostatak zuba

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ščrbavec – čovjek kojem nedostaju neki zubi

Ščučuriti se – šćućuriti se

Ščuđavati se – iščuđavati se

Ščuka – štuka

Ščipkati – ukrasiti čipkom

Ščipnuti, ščeknuti – štipnuti

Ščinkati – izgubiti u igri bacanja novčića

Ščipa – mrvica

Ščipanec – tijesto koje se otkidalo prstima

Ščipaljka – štipaljka

Ščesati – češljanjem odstraniti što

Ščava – napoj