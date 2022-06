Scholz: EU treba konačno ispuniti obećanje o integraciji zapadnog Balkana

Europska unija trebala bi započeti pristupne pregovore sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom kako bi konačno ispunila svoje obećanje o integraciji zapadnog Balkana, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz u subotu, drugog dana svoje turneje po regiji. Scholz je u Skoplju rekao kako je ruska invazija na Ukrajinu dodatno istaknula važnost europskog zajedništva, te je pohvalio potporu Sjeverne Makedonije sankcijama Kremlju.

"Vrlo je važno unijeti novu dinamiku u ovaj proces (proširenja)", rekao je Scholz na tiskovnoj konferenciji s premijerom Sjeverne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. "Zalagat ću se da se dogode i sljedeći koraci."

Pristaše pristupanja EU-u Albanije i zemalja proizašlih iz raspada Jugoslavije kažu da će to ublažiti regionalne tenzije, suprotstaviti se rastućem ruskom i kineskom utjecaju i podići životni standard.

Četiri zemlje - Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija - već imaju status kandidata iako potonje dvije nisu započele pristupne pregovore. Cjelokupni proces zastao je posljednjih godina zbog nesklonosti prema daljnjem proširenju EU-a.

Kovačevski je istaknuo "mnoge teške reforme" koje je Sjeverna Makedonija poduzela kako bi se pridružila 27-članom bloku, uključujući promjenu imena kako bi se udovoljilo grčkim prigovorima.

Foto: Michael Kappeler/DPA 11 June 2022, North Macedonia, Skopje: German Chancellor Olaf Scholz (SPD), gives a press conference next to Dimitar Kovacevski, Prime Minister of North Macedonia after the talks. On the second day of his Balkan trip, Scholz visits Northern Macedonia and Bulgaria. Photo: Michael Kappeler/dpa Photo: Michael Kappeler/DPA

Trenutna glavna prepreka je spor s Bugarskom oko povijesti i jezika.

Scholz, koji je preuzeo ulogu posrednika tijekom svog putovanja po zapadnom Balkanu, trebao bi u subotu otputovati u Sofiju gdje će razgovarati s bugarskim premijerom Kirilom Petkovim.

Njemački kancelar je pridruživanje zapadnog Balkana EU-u, kako bi se ublažile rastuće regionalne napetosti i suprotstavilo ruskom i kineskom utjecaju, označio kao prioritet vanjske politike. U petak je posjetio Srbiju i Kosovo, koje je 2008. proglasilo neovisnost od Beograda, gdje je pozvao čelnike da postignu sporazum o normalizaciji odnosa.