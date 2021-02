Sastanak 5 župana u Bjelovaru: Usuglašena lista razvojnih projekata vrijednih više od 10 milijardi kuna

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs u ponedjeljak, 22. veljače, u Bjelovaru je okupio kolege župane sjeverne i središnje Hrvatske na sastanku povodom skorašnjeg potpisivanja Razvojnog sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

Riječ je o dokumentu koji je ključan za prijavu i odobravanje velikih razvojnih projekata na početku novog proračunskog razdoblja Europske unije te za daljnje provođenje strateških projekata unutar županija.

- Put do sredstava Europske unije nije lagan ni jednostavan. Ključno je pripremiti kvalitetne strateške projekte, a potom i riješiti sve administrativne i proceduralne korake. Naših pet županija sve je to uspješno provelo i danas smo prvi u Hrvatskoj potpuno spremni za jedan od posljednjih koraka - potpisivanje Razvojnog sporazuma između naših županija, hrvatske Vlade i Europske unije", objasnio je domaćin okupljanja, bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

Župani Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije još su prije dvije i pol godine potpisali Sporazum o zajedničkoj suradnji. Župani Damir Bajs, Radimir Čačić, Matija Posavec, Darko Koren i Željko Kolar u okviru zajedničkog djelovanja složili su se kako bi se trebalo pristupiti potpisivanju Razvojnog sporazuma za novo proračunsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. godina.

Održan je i radni sastanak na tu temu u Vladi Republike Hrvatske, kada je i premijer Andrej Plenković načelno podržao inicijativu za potpisivanje Razvojnog sporazuma s pet navedenih županija. Nakon toga petorica župana su iskazala interes za potpisivanje sporazuma s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te je temeljem toga napravljeno niz radnih sastanaka s nadležnim ministarstvom kako bi se utvrdio sam tekst Razvojnog sporazuma te lista prioriteta, odnosno projekata, koji će ući u Razvojni sporazum-izjavio je župan Bajs.

U okviru Razvojnog sporazuma očekuju se i sredstva za pripremu projekata kako bi se odmah moglo pristupiti početnim fazama realizacije istih. Ključno je da u trenutku novog proračunskog razdoblja Europske unije županije imaju potpisan Razvojni sporazum o realizaciji važnih projekata za svaku od županija. Među prioritetima su strateški projekti vezani uz prometnu infrastrukturu, školstvo, zdravstvo, turizam te druga područja, a realizacijom istih očekuje se i daljnji razvoj gospodarstva te nova zapošljavanja.

Potpisivanjem Razvojnog sporazuma županije dolaze do važnog alata za daljnje provođenje svojih strateških projekata. Tako i Bjelovarsko-bilogorska županija kao jedna od budućih supotpisnica Razvojnog sporazuma otvara novo poglavlje svog rasta i razvoja spremna za novo proračunsko razdoblje Europske unije.

- Ovo je dobar trenutak, kada to već nije napravljeno prije dvije i pol godine, da se Sporazum potpiše i to iz najmanje dva razloga. Prvi je da još uvijek nisu potpuno potpisani sporazumi s Europskom unijom, a drugo je to što su pred nama lokalni izbori. Drugim riječima ovoga trenutka kreće jedna nova perspektiva, regionalna i lokalna. Naša zajednička poruka koja je nadstranačka bit će dovoljno čvrsta i jasna da se u ovom razdoblju pred nama nešto i dogodi- rekao je varaždinski župan Radimir Čačić. S izjavljenim su se složili i ostali župani, zaključivši kako su pojedinačno svi različiti, ali kako bi ostvarilj određene ciljeve moraju raditi skupa.