Lice iz ženskih lajfstajl magazina i u prolazu viđenih televizijskih emisija o ugodnoj svakodnevici. U jednom vrlo frekventnom, sjenovitom prolazu u središtu grada, godinama je imao lokal u čijem je izlogu izlagao cvjetne aranžmana. Tamo bih se, tom ulicom koja izbija na ilički trotoar, često bez nekog jasnog razloga zaputio, samo da okrznem okom čega je novog u Bralinom antikvarijatu i da vidim Šekoranjin izlog, pa da pređen na drugu stranu i vidim što izlažu I-gle! Apartni ženski modni dizajn, cvijeće i antikvarna knjiška izdanja, uglavnom iz sedamdesetih i osamdesetih. To je tih godina činilo ulicu koja vodi prema jednom uglavnom zamrlom kinu i još jednom odavno mrtvom rock klubu, i zbog ta je tri lokala i caffea Velvet ta uličica djelovala nekako njujorški, pariški, berlinski. Zahvaljujući Šekoranjinom cvijeću, Bralinim knjigama i I-glama, ne samo da sam zalazio tamo, nego sam primjećivao fasade tih kuća, njušio zrak i osjećao mirise tog asfalta i podruma pod njim, i slutio šumu na samo nekoliko stotina koraka dalje. Zahvaljujući nekolicini tek malo neobičnijih dućana i njihovih izloga, bila je to godinama najživlja i najsvjetskija gradska ulica.
Šekoranja je jedan od doista rijetkih ljudi u današnjemu Zagrebu u koje bi se grad mogao ugledati. On je onaj nenametljivi arbitar stila, koji zahvaća vrlo širok socijalni i kulturološki segment zagrebačkog i hrvatskog društva
Šef SDP-a punio bi zatvore zbog ZDS-a. Nije trebao na odmor u Pjongjang
Novi totalitarizam Hajdaša Dončića, da se u zatvor do tri godine ide ravno s koncerata i utakmica, traži nove kapacitete, recimo obnovu Golog otoka
Humanitarna katastrofa mora biti iznad realpolitike
Kad se s odlukama kasni, onda imamo i kontraproduktivnu situaciju da se u nekim državama, pogotovo onima koje imaju veliku muslimansku populaciju, širi antisemitizam prema domaćem stanovništvu
Jadni čovjek s previše nekretnina nema izbora, spustio je cijene i dao turistima da počiste za sobom
Zašto im ne bismo uz popust, po načelu ključ u ruke, dali svoj Sabor i državu, dok nam se dužnosnici odmaraju, pa da nam do jeseni srede zakone i poticaje, problem grba i ZDS-a, prava i dužnosti novinara, ovlasti tužitelja i pravobranitelja, školstvo i zdravstvo, jer za sve to mi očito nemamo ljudi, kao što nemamo ni čistačica i kuhara.
Hrvatska Vlada kleči pred poslodavcima kao EU pred Trumpom
Slovenci jedva da imaju pet neoporezivih naknada uz plaće, a kod nas ih je oko 40 i nerijetko pojedine naknade nadilaze visinu radnikove mjesečne neto plaće!
Suprotno signalima iz udruge čiji je član, Valamar ubrzano stječe vlastite dionice – zna li nešto što HUT ne zna?
Osobama na rukovodećim položajima zabranjeno je trgovati dionicama vlastite tvrtke 30 kalendarskih dana prije objave godišnjih ili polugodišnjih financijskih izvještaja, to su tzv. zatvorena razdoblja.
Kod uspješnih revolucija uvijek je riječ o zamjeni elita, a u Srbiji je ta elita politički nemoćna
Studenti su tipični predstavnik nove elite, ona koja bi prirodno zamijenila staru elitu, ali to je proces koji će se prirodno odigrati za nekoliko godina.
Zašto klubovi unatoč kaznama toleriraju huligane?
Zar nema volje, znanja i hrabrosti za odlučan obračun, zar se strah uvukao u vodstva klubova i nogometnih organizacija?
Danka Derifaj treba se ispričati Thompsonu, a on ispriku treba prihvatiti
Kao što zna policajac, tako i svaki novinar mora znati koja su mu ograničenja. To mora znati i cehovska udruga. I prije svega iskoristiti priliku podsjetiti novinare na ta ograničenja.
Crno odijelo Zelenskog i hirovi nepredvidivog 'američkog modnog mačka'
Posve je iluzorno očekivati od Donalda Trumpa aristokratsko držanje i džentlmenske manire svog prethodnika Franklina D. Roosevelta koji je, vodeći američki narod tijekom perioda Velike depresije, uspio vratiti vjeru u sebe i nacionalni ponos, što bi aktualni predsjednik i formalno, putem parola "Učinimo Ameriku ponovno velikom", silno želio