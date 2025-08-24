Lice iz ženskih lajfstajl magazina i u prolazu viđenih televizijskih emisija o ugodnoj svakodnevici. U jednom vrlo frekventnom, sjenovitom prolazu u središtu grada, godinama je imao lokal u čijem je izlogu izlagao cvjetne aranžmana. Tamo bih se, tom ulicom koja izbija na ilički trotoar, često bez nekog jasnog razloga zaputio, samo da okrznem okom čega je novog u Bralinom antikvarijatu i da vidim Šekoranjin izlog, pa da pređen na drugu stranu i vidim što izlažu I-gle! Apartni ženski modni dizajn, cvijeće i antikvarna knjiška izdanja, uglavnom iz sedamdesetih i osamdesetih. To je tih godina činilo ulicu koja vodi prema jednom uglavnom zamrlom kinu i još jednom odavno mrtvom rock klubu, i zbog ta je tri lokala i caffea Velvet ta uličica djelovala nekako njujorški, pariški, berlinski. Zahvaljujući Šekoranjinom cvijeću, Bralinim knjigama i I-glama, ne samo da sam zalazio tamo, nego sam primjećivao fasade tih kuća, njušio zrak i osjećao mirise tog asfalta i podruma pod njim, i slutio šumu na samo nekoliko stotina koraka dalje. Zahvaljujući nekolicini tek malo neobičnijih dućana i njihovih izloga, bila je to godinama najživlja i najsvjetskija gradska ulica.