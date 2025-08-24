Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
24.08.2025. u 10:59

Šekoranja je jedan od doista rijetkih ljudi u današnjemu Zagrebu u koje bi se grad mogao ugledati. On je onaj nenametljivi arbitar stila, koji zahvaća vrlo širok socijalni i kulturološki segment zagrebačkog i hrvatskog društva

Lice iz ženskih lajfstajl magazina i u prolazu viđenih televizijskih emisija o ugodnoj svakodnevici. U jednom vrlo frekventnom, sjenovitom prolazu u središtu grada, godinama je imao lokal u čijem je izlogu izlagao cvjetne aranžmana. Tamo bih se, tom ulicom koja izbija na ilički trotoar, često bez nekog jasnog razloga zaputio, samo da okrznem okom čega je novog u Bralinom antikvarijatu i da vidim Šekoranjin izlog, pa da pređen na drugu stranu i vidim što izlažu I-gle! Apartni ženski modni dizajn, cvijeće i antikvarna knjiška izdanja, uglavnom iz sedamdesetih i osamdesetih. To je tih godina činilo ulicu koja vodi prema jednom uglavnom zamrlom kinu i još jednom odavno mrtvom rock klubu, i zbog ta je tri lokala i caffea Velvet ta uličica djelovala nekako njujorški, pariški, berlinski. Zahvaljujući Šekoranjinom cvijeću, Bralinim knjigama i I-glama, ne samo da sam zalazio tamo, nego sam primjećivao fasade tih kuća, njušio zrak i osjećao mirise tog asfalta i podruma pod njim, i slutio šumu na samo nekoliko stotina koraka dalje. Zahvaljujući nekolicini tek malo neobičnijih dućana i njihovih izloga, bila je to godinama najživlja i najsvjetskija gradska ulica.

Ključne riječi
Saša Škeronja

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još