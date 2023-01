Sanja Barić: Etički je i stvar unutarnjeg bontona da čovjek ne glasa o sebi

Iako je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa prije točno mjesec dana ministra Marina Piletića kaznilo s četiri tisuće kuna jer se lani, kao saborski zastupnik, nije izuzeo kada se glasalo o njemu kao kandidatu za ministra, šef zastupničkog kluba HDZ-a Branko Bačić učinio je isto. Prekjučer je u Saboru kao zastupnik glasao sam za sebe kako bi postao ministar graditeljstva. I, kako kaže, to je napravio namjerno, svjestan kazne koju je Povjerenstvo odredilo Piletiću, čime je dao do znanja da ne priznaje odluke tog tijela.

Očito HDZ ima tanku većinu

– Tvrdim da sam bio u pravu kada sam glasovao sam za sebe jer da je kojim slučajem predsjednik Vlade uz mene predložio još jednog ministra iz redova zastupnika vladajuće većine, danas bi Vlada pala jer prema tumačenju Povjerenstva, ne bismo mogli glasati za sebe. Nas je 77, bez moje ruke 76, i da je bio još jedan kandidat za ministara iz redova vladajućih, ne bismo dobili potrebnu većinu od 76 ruku – mrtav hladan kazao je Bačić, koji je novinarima poslije objašnjavao kako se, da nije glasao sam za sebe, moglo dogoditi da ne bude izabran za ministra.

I dok se čeka odluka Povjerenstva i o Bačićevu slučaju, stručnjake smo pitali: ako netko glasa sam za sebe, je li to sukob interesa i kakvu poruku građanima šalje Bačićevo ponašanje?

– Kao prvo, to je nepristojno. A drugo, ako Bačić sam glasa kako bi se pozicionirao za ministra, to je sukob interesa. No, ono što je Bačić očito htio poručiti jest da je kazna koja je propisana za takvo ponašanje minorna u odnosu na moguće štete koje bi nastale da on ne glasa za sebe. I da je on, ako bi to došlo u pitanje, spreman platiti četiri tisuće kuna da bi postao ministar. Bačić glasa za sebe i svoju stranku do trenutka dok ne prestane biti zastupnik i on će taj institut koristiti makar bio u sukobu interesa. I spreman je za to snositi kaznu za sukob interesa. Očito je to poruka da HDZ ima vrlo tanku većinu i da svi moraju glasati prema stranačkoj stezi kako ne bi bilo problema s izglasavanjem. Od HDZ-a ne očekujem strategiju moralnog poučavanja građana o tome što jest moralo, a što nije, i što jest sukob interesa, a što nije. Kod svakog čovjeka koji je imalo moralan postoji neki osobni, unutarnji mehanizam prosudbe o tome. Recimo, na fakultetskim vijećima, ako se radi o javnom glasanju, osobe o kojima se glasa ne samo da se izuzimaju od glasanja o samima sebi nego i u trenutku glasanja izlaze iz dvorane u kojoj se glasa kako njihova prisutnost ni na koji način ne bi predstavljala pritisak na one koji glasaju. To je neka moralna i pristojna procedura koju imaju ljudi i institucije koje drže do sebe – jasan je politolog Ivan Rimac. Jednako razmišlja i ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić, za koju nema nimalo dileme da se Bačić ogriješio o sukob interesa.

– Prvo, neizglasavanje jednog ministra nije automatski pad Vlade. Drugo, ako je Povjerenstvo donijelo neku odluku i ta je odluka još na snazi jer je nijedan sud nije ukinuo, pa čak i ako je pokrenut postupak pred sudom, ali je sud nije ukinuo, onda se ta odluka ima poštovati. Ne možeš ignorirati stav nekog relevantnog tijela ako je taj stav na pravnoj snazi. To su pravni argumenti. Treći argument je suštinski. Bez obzira na prvo i drugo, pristojno je, moralno, etički i zdravorazumski da čovjek ne glasa o sebi. Primjerice, kada nas na fakultetskim vijećima biraju u više zvanje, a mi smo istodobno članovi tog istog vijeća koje nas bira, pristojno je, moralno, etički i zdravorazumski da izađemo iz dvorane. To je stvar unutarnjeg bontona. A u slučaju Bačića postoji i četvrti, politički argument koji se svodi na pitanje – a što ako ne prođem. No ako i ne prođeš, to nije politička katastrofa, to je samo politički neugodnjak. Uostalom, ako je Bačić na kraju dobio 77 glasova, a bilo ih je dovoljno 76, onda je on kao šef HDZ-ova kluba trebao znati da će imati tih 76 glasova i ne glasati sam za sebe. Tako bi ispao "džek" – objasnila je Barić.

No, politolog Goran Čular daje za pravo Bačiću:

– U tome što je Bačić glasao sam za sebe, kazavši da je to napravio namjerno jer moglo se dogoditi da ne bude izabran za ministra jer možda ne bi bilo dovoljno glasova za to, ne vidim nikakav problem iz aspekta sukoba interesa. Eventualni problem vidim u načinu na koji reguliramo te sitnice kada je riječ o tome da je kod nas nedopustivo istovremeno biti član izvršne i zakonodavne vlasti. Hoćete li onda unaprijed, ne znajući rezultat glasanja, staviti mandat u mirovanje pa da vaš imenovani zamjenik u Saboru onda glasa za vas ili ćete, kao Bačić, jednostavno glasati sami za sebe, pričekati da budete izabrani za ministra i tek onda saborski mandat staviti u mirovanje? Eto, tu vidim problem. A sad se sve svodi na sukob interesa, što je nemoguće. Podržavam postojanje Povjerenstva, ali neka se bavi stvarima koje su stvarno potencijalni ili realizirani sukob interesa, a neka se ne miješa u najnormalniju parlamentarnu proceduru.

