Samsung Galaxy Z Fold 5: Novi život u starom ruhu

U velikoj sam dilemi zbog Samsungova preklopnog mobitela Galaxy Z Fold 5. Tim je uređajem prije nešto više od četiri godine pokrenuta nova generacija pametnih telefona, ali sve više se čini da je mlađi, kompaktniji i puno jeftiniji preklopni mobitel Galaxy Z Flip 5 preuzeo mjesto Samsungove perjanice sklopivih zaslona. Novi Fold ne nudi puno novosti u odnosu na lanjski model i to mu je najveća zamjerka, uz dakako vrtoglavo visoku cijenu od 1949 eura (preporučena maloprodajna cijena u Hrvatskoj)! Ali... Da, ipak je tu i taj "ali", jer mi se taj uređaj počeo sve više sviđati što sam ga više koristio.

Najveća promjena na novom modelu je bolji sustav šarki koji sada omogućuje potpuno sklapanje bez ostavljanja rupe između stranica zaslona koja je na prošlim izdanjima ostavljala strašno pune prašine. Galaxy Z Fold 5 najtanji je i najlakši Fold do sada. I dalje je to težak mobitel od 253 grama (10 grama lakši od lanjskog Folda 4 i sada samo 19 grama teži od Samsungova Galaxy S23 Ultra), ali djeluje manje glomazno i debelo i ukupno praktičnije. No, primijetio sam da je nova šarka rezultirala i nešto težim rasklapanjem ekrana, iako to djeluje stabilnije i rafiniranije.

Foto: Danijel Lijović

Izvan tih točaka, dizajn je identičan kao i na lanjskom modelu što uključuje i sklop kamera. AMOLED zasloni su i dalje odlični, a dobra je vijest da je unutarnji glavni zaslon od 7,6 inča dobio čak 30 posto više svjetline (do 1750 nita) što je vrlo korisno za bolje iskustvo gledanja na otvorenom i po jačem suncu.

Foto: Danijel Lijović

Kada se rasklopi Galaxy Z Fold 5 postaje sasvim novi uređaj, odnosno tablet. Novi čipset Snapdragon 8 Gen 2 za Galaxy omogućuje odlične performanse, a pomoglo je i nešto boljim fotografijama, iako kamere nemaju veće nadogradnje u odnosu na Fold 4. U današnje vrijeme, kad sve češće na mobitelima konzumiramo sadržaj, a to u mojem slučaju uključuje i gledanje Netflixa, bio mi je užitak gledati filmove i serije na rasklopljenom ekranu Folda 5. Stereo zvuk je također odličan (i glasan).

Za odlikaše i zahtjevnije korisnike tu je i dorađenije korištenje više aplikacija istodobno (maksimalno do četiri aplikacije, iako mi to više izgleda kaotično nego praktično). Poboljšana je i funkcija povlačenja i ispuštanja s dvije ruke za premještanje sadržaja između aplikacija i zaslona, ali ne radi na svim aplikacijama.

Foto: Danijel Lijović

Zapravo, potpuna iskoristivost svih mogućnosti unutarnjeg zaslona u rasklopljenom ili flex (dijelom rasklopljenom) najviše i ovisi o tome je li neka aplikacija prilagođena za foldable ekrane i u tom dijelu developeri još kaskaju. Možete se tu puno igrati, ali najviše i jesam koristio pojedinačnu aplikaciju. Iako mi se jako sviđa mogućnost da mogu surfati browserom i paralelno imati otvorene chatove na WhatsAppu i/ili Teamsima.

Foto: Danijel Lijović

Vanjski ekran je također vrlo iskoristiv, zapravo bih rekao da sam Fold 5 više koristio upravo kao sklopljen uređaj, pogotovo kada sam u pokretu. Ipak, tu je i mali minus jer je taj visoki ekran i dalje vrlo uzak (6,1").

Kod kamera sam razočaran da nismo dobili značajniju nadogradnju na lanjske kamere. Ovo nije uređaj koji biste trebali birati za kupnju samo zbog kamera. No, ne znači da su kamere loše, fotografije ispadaju jako dobro i na danjem svjetlu i noću. No, jasno da uz visoku cijenu očekujete i najbolje kamere. Fold 5 ima čak pet kamera i potrebno je malo navikavanja da pravodobno ispratite odakle sve "iskaču" objektivi (jedan je i ispod rasklopljenog zaslona, ali zbog slabije kvalitete taj možete i zaboraviti).

FOTOGALERIJA Pogledajte fotografije snimljene mobitelom Galaxy Z Fold5

Također, rasklopljeni ekran nije baš najpraktičniji za snimanje selfieja, kako sam imao priliku otkriti pokušavajući snimiti selfie na ručku s rođakom. Fotografirao sam tim mobitelom i na koncertu Imagine Dragonsa u pulskoj Areni, a to je uvijek zahtjevan test za bilo koji mobitel. Fold 5 položio je taj test iako je već bila pala noć, a i snimao sam s tribina. Iako sam bio dosta udaljen od pozornice, puno mi je fotografija uspjelo i ispalo dovoljno oštro pa proglašavam telefoto kameru vrlo iskoristivom. Čak mi je i video u takvim uvjetima ispao dosta dobro i bez trešnje, a zvuk je na videu fantastičan.

Selfie kamera je nešto slabija, pogotovo kada fotografirate u zatvorenim prostorima s umjetnim svjetlom. Trajanje baterije je dosta dobro, bolje nego lani, iako je baterija i dalje istog kapaciteta (4400 mAh). Većinom mi je baterija u večernjim satima ostajala između 20 i 40 posto s više od četiri sata uključenosti zaslona. Nije dovoljna za dva dana korištenja, ali za većinu situacija trebala bi vam potrajati cijeli dan. Imao sam situacija da bi uključenost zastoja s jednim punjenjem trajala i po šest sati, a jednom i više od sedam sati, ali to dosta ovisi o tome koje sve aplikacije pritom koristite.

Mobitel će se brže prazniti ako puno koristite kameru ili više paralelnih aplikacija. Kada sam išao na koncert u 15.30 sati imao sam punu bateriju, a na povratku u dva ujutro bila je na 11 posto uz tri sata uključenosti zaslona. Također, uz paralelno korištenje navigacije, Spotifyja i drugih aplikacija istodobno mobitel se bio malo i zagrijao, kao i pri prvom punjenju pune baterije. Punjenje je ipak manje učinkovito jer dugo traje. U kutiji ne dobijete cijeli klasični punjač, nego samo USB-C kabel, a koristeći punjač drugog proizvođača bilo mi je potrebno i dva sata da se baterija napuni 100 posto. Što je puno previše za bilo koji mobitel danas, a kamoli za skupi flagship.

U zaključku mogu reći da Galaxy Z Fold 5 doista jest zanimljiv i da praktički dobijete dva uređaja u jednom. I dalje mi cijena ostaje kao najveća prepreka prema širem krugu korisnika, ali svakako bih se složio da Fold postaje sve više iskoristiv i da je nova verzija najpraktičnija dosad.

Foto: Danijel Lijović

PLUSEVI

dva uređaja u jednom (mobitel+tablet)

tanji i lakši nego prije

dobre kamere

visoke performanse

odlični zasloni

bolja šarka

baterija dulje traje

MINUSI

i dalje preskup

sporo punjenje baterije

nema zaštite od prašine

nema velikog iskoraka