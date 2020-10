Samohrana majka iz Imotskog ubijena u Berlinu: 'Željela je djeci osigurati bolju budućnost'

Samohrana majka dvoje djece iz Imotskog brutalno je ubijena prošli tjedan u Berlinu, gdje je godinama radeći u ugostiteljstvu zarađivala za život. U njenom stanu ubio ju je 35-godišnjak koji se sam prijavio policiji, prenijeli su njemački mediji.

Ubojstvo se dogodilo u noći na petak, 16. listopada, a ubojicu je 31-godišnja žrtva poznavala, kazao je njezin brat za 24 sata.

- Mila je dulje u Njemačkoj, gdje je radila kako bi osigurala djeci bolju budućnost. Ona nije živjela s tim muškarcem. Da je, rekla bi mi. Kako sam razumio od policije, to je neka osoba koju ona poznaje. Ne znam tko je on. Znamo da je došla hitna, nisu je uspjeli reanimirati. Došli su nam neki nepoznati ljudi. Uopće ne znam koji su to ljudi, oni su samo došli s brojem telefona. Rekli su nam da se dogodilo to i to te da zovemo berlinsku policiju. Mi smo zvali i oni su nam sve potvrdili. Apsolutno ništa drugo ne znamo - ispričao je potreseni brat.

Njezina malodobna djeca nisu bila s njom u Njemačkoj, ona su ostala živjeti s bakom i djedom kako bi se školovali u Hrvatskoj.

- Mila je redovito posjećivala djecu, stalno ih je zvala telefonom, razgovarala s njima, brinula se – tužno zaključuje brat.