Samo su dva dana u posljednjih 30 bila suha u cijeloj Hrvatskoj: Evo što nas očekuje za vikend

Tijekom posljednjih mjesec dana, samo dva dana, ne uzastopna, kiša nije zabilježena nigdje u Hrvatskoj. Nestabilno razdoblje, kojeg obilježavaju mogući i lokalni pljuskovi, potrajat će do nedjelje.

Subota će biti pretežito sunčana uz rijetke pljuskove koji će biti češći u nedjelju. Dugotrajnije stabilno razdoblje započet će od ponedjeljka, prognozirao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu subota će biti pretežito sunčana uz rijetke lokalne nestabilnosti. U većini središnje Hrvatske nakon sunčanog, gdjegod i vedrog prijepodneva, slijede razvoji oblaka. Ponegdje postoji mogućnost kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u Međimurju i dijelu Zagorja.

Vjerojatnost za pljuskove bit će mala u gorju. Sunčanije će biti na sjevernom Jadranu, najprije uz buru, zatim maestral. U Dalmaciji će biti toplo, često i vruće, uz slabu do umjerenu buru pa mjestimice jak maestral. More će gdjekad biti i umjereno valovito, temperature oko 22 °C. Osim vedrine, poslijepodne će biti i oblaka, a u unutrašnjosti, u pograničnom području, možda i ponekog pljuska.

U Konavlima su mogući lokalno izraženiji razvoji oblaka, no uz more krajnjeg juga Hrvatske bit će sunčano, većinom i vedro, uz slabu do umjerenu buru pa umjeren, ponegdje i jak maestral.

Nedjelja će biti oblačnija, promjenjivija i na kopnu vjetrovitija. Ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije i Istre bit će vruće, dok će u sjevernijim krajevima jutarnja temperatura biti viša od subotnje, a poslijepodnevna niža. Početkom novog tjedna bit će svježije, ali i stabilnije. Na Jadranu će biti pretežno vedro, ujutro uz mjestimice jaku buru s olujnim udarima.

