Trumpova administracija nametnula nove sankcije sucima i tužiteljima ICC-a

Američka administracija u srijedu je nametnula sankcije dvojici sudaca i dvojici tužitelja Međunarodnog kaznenog suda u Haagu, dok Washington pojačava pritisak na ICC kojemu su na meti izraelski čelnici i ranijih nastojanja da se istraže američki dužnosnici. Državni tajnik Marco Rubio sud je nazvao "prijetnjom za nacionalnu sigurnost" i "instrumentom pravnog rata" protiv SAD-a i Izraela.

Washington je sankcionirao Nicolasa Yanna Guilloua iz Francuske, Nazhata Khana s Fidžija, Mame Mandiaye Nianga iz Senegala i Kimberly Prost iz Kanade, prema riječima američkog ministarstva financija i State Departmenta. Svi dužnosnici uključeni su u slučajeve povezane s Izraelom i Sjedinjenim Državama.

"Sjedinjene Države bile su jasne i odlučne u svojem protivljenju politizaciji ICC-a, zloupotrebi moći, nebrizi za našu nacionalnu sigurnost i nelegitimnom prekoračenju sudskih ovlasti", rekao je Rubio. Drugi krug sankcija donesen je manje od tri mjeseca nakon što je administracija poduzela dotad neviđene korake i uvela sankcije četvorici sudaca ICC-a. To predstavlja ozbiljnu eskalaciju koja će vjerojatno otežati rad suda i tužiteljeva ureda dok se nosi s velikim slučajevima, uključujući i onima koji se tiču ratnih zločina Rusije zbog invazije na Ukrajinu. ICC nije zasad komentirao odluku.

Prošlog studenog, suci ICC-a izdali su nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta i Hamasova čelnika Ibrahima al-Masrija, za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene u Gazi. U ožujku 2020., tužitelji su otvorili istragu o Afganistanu koja je uključivala i moguće zločine američkih vojnika, no od 2021. ICC je fokus preusmjerio na zločine afganistanske vlade i talibana.

ICC, koji je uspostavljen 2022., ima zadaću procesuirati genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene u zemljama članicama ili u slučajevima na koje uputi UN-ovo Vijeće sigurnosti. Iako ICC ima nadležnost za 125 zemalja članica, neke nacije, poput SAD-a, Kine, Rusije I Izraela, ne priznaju njegove ovlasti.

ICC trenutačno provodi istrage ratnih zločina u izraelskom ratu u Gazi, ruskom ratu u Ukrajini, te zločina počinjenih u Sudanu, Mjanmaru, Filipinima i Venezueli. Pariz je izrazio "zaprepaštenost" nakon što su Sjedinjene Države odlučile uvesti nove sankcije protiv sudaca ICC-a među kojima je i francuski sudac, prema izjavi francuskog ministarstva vanjskih poslova.