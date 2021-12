SAD dao ultimatum: Naša ponuda za Bradleye vrijedi do kraja siječnja

Sjedinjene Države jučer su Hrvatskoj poslale ultimativni zahtjev da njihova ponuda za nabavu 84 oklopna vozila pješaštva Bradley vrijedi do kraja siječnja 2022. godine. Nakon tog datuma, ponuda američke strane više neće vrijediti.

- Program nabave Bradleya nudimo Hrvatskoj od fiskalne 2017. godine. Sjedinjene Države daju Hrvatskoj 45 milijuna dolara pomoći za financiranje programa, a ponudu smo produljivali najviše što smo mogli. Daljnje produljenje nije moguće nakon siječnja 2022. - poručili su jučer iz američkog veleposlanstva u Zagrebu.

Politička razina

Amerikanci su očito pojačali pritisak na Hrvatsku da donese odluku. Iz SAD-a je u Ministarstvo obrane 27. studenoga stigla finalna američka ponuda, takozvani Letter of Offer and Acceptance (LOA), a problem je eskalirao na političku razinu kada je intervenirao predsjednik Zoran Milanović jer u vojnom proračunu za 2022. i još dvije iduće godine nije ni spomenut projekt Bradley. Milanović to vidi kao novo zanemarivanje potreba Kopnene vojske, ali i drugi (nakon aviona) dokaz o “razlazu” RH i SAD-a kao strateških vojnih partnera, što on ne podržava.

U utorak se ministar obrane Mario Banožić sastao s otpravnikom poslova američkog veleposlanstva u Zagrebu Markom Flemingom, o čemu je javnost obavijestio na Facebooku napisavši tek kako su “potvrđeni izvrsni bilateralni odnosi i suradnja”. Jutro kasnije, iz veleposlanstva je objavljen dokument, odnosno “informativni podaci” o Bradleyima s ultimativnim datumom do kada vrijedi ponuda, ali i s podacima o prednostima kupnje američkog oružja, kao i s napomenom da će obnova 84 borbena vozila biti dovršena u pogonu “Đuro Đaković” u Slavonskom Brodu.

Borbena vozila pješaštva Bradley M2A2 koje bi SAD donirao, ali bi na Hrvatskoj - uz američku financijsku pomoć - bio remont i opremanje te obuka i rezervni dijelovi, oružje je koje je dokazano u borbi. SAD u voznom parku ima više od 2000 Bradleya, a koriste ih aktivne jedinice kao što su 1. pješačka divizija te Nacionalna garda.

- Od 2000 Bradleya, njih više od 500 su isti oni koje nudimo Hrvatskoj. Njima se koristi Nacionalna garda Minnesote (NGM), čija bliska suradnja s Hrvatskom kroz Program državnog partnerstva (PDP) traje 25 godina. NGM će pomoći Hrvatskoj u integraciji, obuci i održavanju sposobnosti Bradleya kroz dugoročne PDP inicijative s Oružanim snagama RH - poručuju iz veleposlanstva.

Bradley se lako nadograđuje - Nacionalna garda Minnesote dodala je komponentu upravljanja dronovima, a isto je zatražila i Hrvatska vojska. Američka vojska u svom će voznom parku imati Bradleye još najmanje 20 godina u aktivnoj službi prije nego što ih prebaci u postrojbe Nacionalne garde za daljnju upotrebu.

- Bradleyi koji se nude Hrvatskoj dijele 70 posto istih dijelova kao i Bradleyi u američkom inventaru, što je jamstvo dugoročne dostupnosti dijelova i zaliha. Postoje i druge opcije za postizanje cilja NATO-ovih sposobnosti, ali su skuplje - ističe se u dokumentu.

Amerikanci se ubrzano rješavaju neperspektivnog oružja, pa je tako Hrvatska dobila 16 Kiowa Warriors izviđačko-borbenih helikoptera, a trebala je slijediti i donacija 84 rabljena Bradleya. Sada se barata brojkom od 76 vozila, od kojih će 14 onih u najboljem stanju biti izdvojeno radi provođenja obuke, a 62 preostala bila bi modernizirana. Amerikanci nude, naime, Bradleye inačice M2A2, stare 30 i više godina, dokazane u ratnim sukobima, ali koje prvo treba “osvježiti”, a potom dugotrajnim postupkom modernizirati, digitalizirati na inačicu M2A3, koje rabi američka vojska.

Ta bi se modernizacija obavila u pogonima slavonskobrodskog “Đure Đakovića”, koji je još 2019. potpisao preliminarni ugovor o suradnji i tehničkoj pomoći s BAE Systemsom, jednim od najvećih proizvođača oružja u svijetu. No, “Đuro” još čeka odobrenje Europske komisije za program restrukturiranja u kojemu sudjeluje češka tvrtka D.D. Acquisition, te se pretpostavlja da bi i ona bila zainteresirana za modernizaciju Bradleya. Poznavajući kapacitete “Đure Đakovića”, može se pretpostaviti da bi se godišnje moglo digitalizirati šest-sedam vozila, dakle operacija bi trajala 10-ak godina. HV bi, međutim, dobavom Bradleya ispunio NATO-ovu obvezu da do 2026. oformi oklopno mehaniziranu brigadu gusjeničara, makar i s još do kraja nenadograđenim vozilima. Taj je “upgrade” izuzetno skup jer je riječ o znatnim preinakama.

U prezentaciji iz 2019. navedeno je da bi stajala oko 3,3 milijuna dolara po vozilu, ukupno za 62 vozila gotovo 205 milijuna dolara (1,29 mlrd. kuna, bez PDV-a). SAD je kao svoju pomoć programu spreman odmah uplatiti 45 milijuna dolara. Promjena analogne u digitalnu arhitekturu Bradleya predviđa snažniji motor od 600 KS (sada 500 KS), elektroničku umjesto mehaničke transmisije, poboljšani zadnji pogon, ugradnju ciljničkih sprava druge generacije, pojačanje oklopne zaštite od projektila srednjeg kalibra (sada 14,5 mm), poboljšani top od 25 mm te mogućnost ispaljivanja protuoklopnih raketa TOW druge generacije (sada TOW I). Američki kongres već je odobrio ovu nabavu, kao i nabavu 1500 projektila TOW svih inačica, što je dovelo do cijene cijelog tog paketa od 757 milijuna dolara, za RH pretjerano visoka cijena, pa je vjerojatnije da bi se, donese li odluku o prihvaćanju donacije, HV odlučio za manju nabavu skupih TOW raketa.

Dvojbena isplativost

MORH i ministar Mario Banožić imaju dvojbe o nabavi Bradleya. Muči ih što bi se trebalo znatno investirati, a onda bismo dobili suvremene Bradleye, ali stare oko 40 godina. Pitanje je isplati li se to HV-u i zato postoje rezerve. Odbije li se ova donacija, svejedno ostaje obveza da Hrvatska do 2026. oformi oklopno-mehaniziranu postrojbu gusjeničara. Alternativa su, navedeno je još 2019., njemački borbeni oklopni gusjeničari Puma (14 mil. dolara komad), još noviji model Lynx (oko 12 mil. dolara), švedski CV90 (7 mil. dolara), britanski Ajax (7 mil. dolara).

Uključenost “Đ. Đakovića”, bude li to moguće, prema željama novih vlasnika, bila bi veliki plus i zbog dovođenja oklopnjaka u operativno stanje, modernizacije, a kasnije i servisiranja i održavanja kako hrvatskih Bradleya, tako i onih koje bi SAD donirao još nekim državama Europe. Spominju se Grčka i Litva.

