S. Nina Benedikta Krapić prva Hrvatica u vatikanskom Dikasteriju za medije

Hrvatska redovnica s. Nina Benedikta Krapić postala je od jučer članicom vatikanskog Dikasterija za komunikacije, vijest je koju je objavila Hrvatska redovnička konferencija. S. Nina Benedikta Krapić članica je Družbe sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog u Rijeci, a osim što je redovnica ona je i pravnica, novinarka, edukantica psihoterapije, studentica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te voditeljica socijalne službe riječkog Caritasa, gdje je vodila Tranzitni punkt za migrante u Rijeci. Prije redovništva bila je deset godina urednica na Radio Trsatu, nakon čega se prije deset godina odlučila za redovnički put, ali je istodobno ostala u medijskim vodama i surađivala s Hrvatskom katoličkom mrežom, Radio Marijom i portalom Mreža riječi.

U sklopu projekta Dikasterija za komunikacije Svete Stolice od rujna 2023. bila je uključena u rad vatikanskih medija, a nakon toga postala je dio tima Teološko-pastoralnog odjela Dikasterija za komunikacije kao specijalistica za strateško komuniciranje.

"Dikasterij nadzire i koordinira cjelokupnu komunikacijsku mrežu Svete Stolice, kako bi cijeli sustav integralno odgovarao potrebama evanđeoskoga poslanja Crkve. U nadležnosti Dikasterija su Vatican News, dnevne novine L’Osservatore Romano, Vatikanska izdavačka kuća, Vatikanski mediji, Radio Vatikan, filmoteka. Dikasterij u suradnji s Državnim tajništvom koordinira institucionalnu internetsku stranicu Svete Stolice i institucionalnu komunikaciju Tiskovnog ureda Svete Stolice. Također, produbljuje i razvija ispravne teološke i pastoralne aspekte djelovanja Crkve na području komunikacije i promiče formaciju na tom području. Jedna od zadaća je osigurati da vjernici postanu sve svjesniji vlastite komunikacijske odgovornosti i važne uloge koju na tom području imaju", objasnila je lani s. Nina u intervjuu "Novom listu", svoju suradnju s Dikasterijem, opisujući svoj boravak u Rimu, koju ju je oduševio od povijesne do kulturne i profesionalne razine.

O sličnosti dosadašnjeg rada u medijima i onima vatikanskima kazala je kao je sličnost u tome "što se uvijek vodite istim načelima struke, radite istim alatima, ali pristup temama je potpuno drukčiji".

"Prije svega, vjerski mediji su slobodni od pritiska da se sadržaj koji plasiraju proda, stoga ne podliježu 'clickbaitovima' i ostalim alatima za privlačenje pozornosti. Na prvom mjestu su istina i poštovanje ljudskog dostojanstva. No, Vatican News potpuno je drukčiji od ostalih vjerskih medija, ima multimedijalne redakcije s oko 50 jezika. Informacije koje Vatican News plasira dolaze do ljudi u potpuno različitim kontekstima te zato morate stalno voditi računa o tome da ne razmišljate samo europski. Ako govorite o ratu između Izraela i Hamasa, ne zaboravljate na patnju ljudi u Sudanu ili Jemenu, jer i tamo Crkva služi. Taj put od hiperlokalnog, preko nacionalnog do svjetskog informiranja je sjajan za učenje. Prvo vidite kolika je snaga Riječi, da od nje žive i na nju se naslanjaju ljudi u svim prilikama, da je u njoj ujedinjen svijet. Zatim, na razini informiranja se mijenjaju opsezi i perspektive tema, narativi, kredibilitet, vidite koliko je važna točnost u ovom kontekstu. Tek ovdje sam počela primjećivati koliko dezinformacija, misinformacija, fake i deepfake videa kruži digitalnim prostorom te postaju izvori konflikta, polarizacije i skandaliziranja", objasnila je ona. S. Nina Benedikta završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, a specijalizirala je Odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorandica je na Papinskom sveučilištu "Gregoriana", također u području komunikacija.

