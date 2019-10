Rusija uvjetuje sporazum o plinu s Ukrajinom i EU-om odustankom od tužbi

Rusija smatra da je postizanje sporazuma s Kijevom o tranzitu i opskrbi plinom moguće samo ako nema ukrajinskih sudskih zahtjeva, izjavio je u utorak glasnogovornik predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

"Rusija je iznijela svoje stajalište (na jučerašnjim konzultacijama o plinu Rusije, EU-a i Ukrajine, o.p. Hina) da sudski zahtjevi ne bi trebali biti na dnevnom redu želi li se postići dogovor", rekao je kremaljski glasnogovornik, a prenose ruski mediji.

Ranije je ruska strana Ukrajini uvjetovala sklapanje novog ugovora o plinu otkazivanjem uzajamnih tužbi na europskim sudovima.

Prema riječima ministra energetike Ruske Federacije Aleksandra Novaka nakon jučerašnjih trostranih pregovora održanih u Bruxellesu, ruska strana zagovara rješenje s Ukrajinom koje uključuje paket koji sadrži pitanja tranzita i opskrbe plinom, kao i nagodbu u sudskim parnicama. No predstavnici ukrajinskog Naftogaza izjavili su da Kijev nije spreman razgovarati o bilo kakvom "paketnom" sporazumu.

U prosincu 2017. i veljači 2018. arbitražni sud u Stockholmu presudio je u sporu o isporuci i tranzitu plina kroz Ukrajinu, da ruski Gazpom mora Naftogazu isplatiti odštetu od 2,56 milijardi dolara. Gazprom se žalio na tu odluku.

Redovne trostrane ministarske konzultacije Rusije, Ukrajine i EU-a o obnovi tranzitnog ugovora za ruski plin kroz Ukrajinu održane su u ponedjeljak u Bruxellesu. Po njihovu završetku, potpredsjednik Europske komisije za energetsku uniju Maroš Šefčovič rekao je kako je EK razočaran rezultatima.

"Razočaran sam ishodom i to izričito kažem. Pripremio sam sastanak tako da se, ako postoji politička volja, moglo doći do pozitivnog napretka", rekao je on.

Europska komisija također je pozvala Rusiju i Ukrajinu da brzo organiziraju novi tripartitni sastanak.

"Predložio sam sljedeći krug u studenom i svi su se složili. Rekao bih da je sastanak potreban što je prije moguće, ali volio bih da bude dobro pripremljen kako bi bio uspješan", rekao je Šefčovič.

Pozvao je Rusku Federaciju i Ukrajinu da što prije zaključe sporazum o tranzitu plina, jer, kako je rekao, "vrijeme leti, a 1. siječnja 2020. je iza ugla".

O plinu su u ponedjeljak telefonski razgovarali i ruski predsjednik Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel, a s tim u vezi Kremlj je poručio kako "Rusiji trebaju ukrajinski transportni kapaciteti te ih se tijekom 2020. ne može potpuno odreći".

No, Kremlj upozorava i da je u interesu EU-a stabilna isporuka plina tijekom zime jer se Europa zalaže za dugoročni ugovor o tranzitu za Kijev kako bi se zajamčila atraktivnost ukrajinskog plinskog transportnog sustava za ulaganje u njegovu modernizaciju. Što se tiče Ukrajine, u Kremlju tvrde da se ona nada zaključenju dugoročnog ugovora, jer bi u slučaju prekida tranzita izgubila proračunske prihode u visini tri milijarde dolara godišnje.

Sporazum o tranzitu ruskog plina u EU kroz Ukrajinu istječe 31. prosinca ove godine.

Ukrajinski operator Naftogaz optužuje Moskvu da bi htjela potpuno prekinuti tranzit plina kroz Ukrajinu. Rusi su pak više puta odgovorili da, bez obzira na gradnju drugih plinovoda iz Rusije prema Europi, posebno Sjevernog toka 2 i Turskog toka, tranzit kroz Ukrajinu može biti nastavljen predloži li Ukrajina konkurentne uvjete.