Rusija prijetila SAD-u: 'Oštro osuđujemo upotrebu pretjerane vojne sile'

Američka vojska potopila je još jedan „narko-brod“ u Karibima. Kremlj optužuje SAD za „pretjeranu upotrebu sile“. Rusija oštro kritizira američke napade na brodove s drogom koji isplovljavaju iz Venezuele. Vojni brod SAD pojačava vojnu prisutnost u Karibima. U sukobu oko navodnih „kurira droge“ Rusija je sada otvoreno stala na stranu Venezuele. Vlasti u Moskvi su blizak saveznik ljevičarsko-nacionalističkog predsjednika Nicolása Madure. „Oštro osuđujemo upotrebu pretjerane vojne sile, koja se provodi u američkim operacijama suzbijanja droge“, navodi se na stranici ruskog Ministarstva vanjskih poslova. Takve akcije, tvrdi Moskva, krše ne samo američke zakone, nego i sve norme međunarodnog prava.

Kako prenosi Deutsche Welle , Kremlj je ponovio svoju podršku vladi u Caracasu u „obrani nacionalnog suvereniteta“. „Naravno da želimo da sve ostane u mirnim okvirima i da ne dođe do novih sukoba u regiji“, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, kako prenosi ruska državna novinska agencija TASS. Sjedokosi mupkarac gestikulira rukama.

Pomoć iz Moskve?

TASS je izvijestio da se radi o odgovoru Kremlja na članak američkog lista Washington Post, prema kojem je Maduro navodno zatražio vojnu pomoć od Rusije, posebno u području protuzračne obrane. Rusija i Venezuela su nedavno potpisale sporazum o partnerstvu, ali on, koliko je poznato, ne predviđa vojnu podršku. Oglas Američki napad na navodi narko-brod – troje mrtvih Američka vojska je subotu u Karibima napala još jedan manji brod koji je, prema tvrdnjama SAD-a, prevozio drogu. Tijekom napada u međunarodnim vodama poginula su tri muškarca koja su bila na brodu, priopćio je ministar obrane Pete Hegseth na platformi X. Brod je, prema riječima Hegsetha, prevozio drogu poznatom krijumčarskom rutom. On se pozvao na obavještajne podatke, ne navodeći detalje. Na videosnimci, objavljenoj uz poruku američkog ministra obrane, se vidi kako najvjerojatnije jedna raketa leti prema malom brodu i pogađa ga. Nakon eksplozije, brod nestaje u plamenu vatre. Ministar Hegseth je poručio da će američka vojska nastaviti „progoniti i ubijati“ krijumčare droge.

Veliko prisustvo američkih ratnih brodova u regiji

Od početka rujna su američke oružane snage više puta izvršile napade na brodove koji su prevozili drogu u Karibima i istočnom Pacifiku. Prema američkim podacima, do sada je ubijeno najmanje 65 osoba, prije svega krijumčara droge. Vlada u Washingtonu je u vode oko Venezuele poslala nekoliko tisuća vojnika s ratnim brodovima i avionima. Među njima je i najveći nosač aviona na svijetu „USS Gerald R. Ford“. Ovi napadi nailaze na kritike na međunarodnoj razini. Stručnjaci za ljudska prava iz Ujedinjenih naroda misle da američka vlada ovim napadima krši međunarodno pravo. Također, pravni stručnjaci postavljaju pitanje zašto napade izvodi vojska, a ne obalna straža koja je nadležna za provođenje zakona na moru.