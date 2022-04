Rusija objavila dokaze navodne urote ubojstva novinara: Ismijavaju ih zbog jednog detalja

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je u ponedjeljak Zapad da planira ubojstvo istaknutog ruskog TV novinara Vladimir Solovyov, a do toga nije došlo jer su oni na vrijeme uhitili članove "nacionalističke skupine koja djeluje prema naredbama ukrajinskih špijuna".

Savezna sigurnosna služba Ruske Federacija (FBS) objavila je da su pronašli "improviziranu eksplozivnu napravu, osam improviziranih zapaljivih naprava tipa molotovljevog koktela, šest PM pištolja, odrezanu lovačku pušku, granatu RGD-5, više od tisuću raznih metaka kalibre, droge, lažne ukrajinske putovnice, kao i "nacionalističku literaturu i rekvizite".

FBS tvrdi da je grupa ubojica planirala ubiti Solovyova autobombom, a to je sve dogovoreno s ukrajinskim tajnim službama. Osim popisa svega što su pronašli, objavili su i fotografije koje su izazvale burnu reakciju. I dok je nekima "scena zločina" izgledala lažirano i namješteno, a drugi su pak primijetili čak tri kopije planetarno popularne igrice Sims 3 što je izazvalo dodatnu sumnju, piše New York Post.

- Tko je znao da su tako za Sims 3? - zapitao se novinar BBC-a Francis Scarr koji je ujedno i prvi objavio fotografije FSB-a na Twitteru.

And in these pictures from the raid we have a "Ukrainian neo-Nazi starter pack" courtesy of the FSB pic.twitter.com/5FSvpze1lG