Rođendan Facebooka: Rapidni rast od mreže za studente do metaverzuma

U veljači 2004. godine student Harvarda Mark Zuckerberg pokrenuo je The Facebook, društvenu mrežu kojoj je cilj bio da se studenti Harvarda međusobno povežu. Vjerojatno nije mogao ni slutiti kojom će se brzinom razvijati Facebook te koliko će korisnika prikupiti. Da je na dobrom putu shvatio je već drugog dana kada se više od tisuću osoba prijavilo na njegov The Facebook. No, sve je krenulo sa stranicom FaceMash na kojoj je objavio fotografije studenata i studentica i posjetiteljima omogućio da ih ocjenjuju. To ga je dovelo u probleme jer je ulaskom na servere Harvarda uzimao fotografije te je skoro izbačen s fakulteta. Nakon propalog projekta vidio je da takva mreža ima potencijala i odlučio je poreknuti Facebook.

Nakon velikog broja korisnika s Harvarda, Zuckerberg i ekipa proširili su se i na ostale fakultete te je do kraja 2004. godine broj korisnika premašio 1 milijun. Broj korisnika neprestano je rastao pa su do kolovoza 2008. godine imali 100 milijuna korisnika diljem svijeta, a u rujnu 2012. godine dosegli su i milijardu korisnika. Nešto ranije te godine Facebook je za milijardu dolara kupio Instagram. Dvije godine kasnije u veljači potrošili su čak 19 milijardi dolara za kupnju WhatsAppa. U lipnju 2017. godine broj korisnika je narastao na čak 2 milijarde.

Foto: Arhiva VL

- Na početku smo novog poglavlja interneta, a to će biti i novo poglavlje za našu tvrtku - poručio je u listopadu 2021. godine Mark Zuckerberg objašnjavajući kako će njegova tvrtka promijeniti ime u Meta.

Budućnost vidi u metaverzumu, internetskom svijetu u kojem ljudi mogu koristiti različite uređaje za kretanje i komunikaciju u virtualnom okruženju. Koncept metaverzuma teži da stvarnost prebaci na internet, a za njegov puni razvoj trebat će oko 10 do 15 godina.

- Definirajuća kvaliteta metaverzuma bit će osjećaj prisutnosti - kao da ste s drugom osobom ili na drugom mjestu. Osjećati se istinski prisutni s drugom osobom krajnji je san društvene tehnologije. Zato smo fokusirani na izgradnju ovoga - poručio je na te naveo kako je riječ o "sljedećem poglavlju za internet".

- U budućnosti ćete se moći teleportirati kao hologram kako biste bili u uredu bez putovanja na posao, na koncertu s prijateljima ili u dnevnoj sobi svojih roditelja. To će vam otvoriti više mogućnosti bez obzira gdje živite. Moći ćete potrošiti više vremena na ono što vam je važno, skratiti vrijeme u prometu i smanjiti ugljični otisak - naveo je tada Zuckerberg.