Ris Doru ipak ne stiže u Hrvatsku, malo ćemo pričekati

Danas je u Hrvatsku trebao doputovati prvi ris iz Rumunjske no na to ćemo ipak malo pričekati. Naime, zadnji pristigli nalazi ukazali su da je Doru zaražen parvovirozom. No, razloga za brigu nema jer Doru ne pokazuje simptome bolesti, redovito uzima hranu i normalno se ponaša, ali morat će provesti još neko vrijeme u karanteni u Rumunjskoj, kažu iz LIFE Lynx tima.

Kako bi bio spreman za prijevoz, potrebna su dva uzastopna, negativna rezultata pretrage na uzročnika parvoviroze. Projektni tim ima predviđeni protokol za ovakve slučajeve jer je to realni rizik kojeg treba uzeti u obzir prilikom rada sa životinjama, kako divljim tako i domaćim. Između ostaloga, to i je svrha karantene – dijagnostika i sprječavanje potencijalnih rizika.

Podsjetimo, Ris je dobio ime, zvat će se Doru (“potreban” na rumunjskom), a taj je prijedlog dobio najviše glasova od njih ukupno 1500. Osim Doru, prijedlozi za ime su bili Grof, Maxu, Furman i Oskar. Spašavanje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa od izumiranja projekt je vrijedan 6,8 milijuna eura i u njemu sudjeluje nekoliko država.

Populacija risa koju Hrvatska dijeli sa susjednim zemljama izuzetno je mala i ugrožena, a razlog je, tumače stručnjaci, nestabilnost malobrojne populacije čiji je jedini spas dovođenje svježih gena iz druge, stabilne populacije. Zaustavljanje izumiranja populacije risa na području Hrvatske, Slovenije i Italije postići će se naseljavanjem 14 životinja iz Slovačke i Rumunjske. Dovezene životinje pratit će se uz pomoć GPS ogrlica, a znanstvenici će provoditi i brojne genetske i ekološke analize.

