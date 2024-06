UŽIVO Rimac danas predstavlja robotaksije, Plenković: Nije tako loše početi u garaži

*Mate Rimac danas predstavlja projekt robotaksija

*Na predstavljaju se očekuje državni vrh, uključujući i premijera Plenkovića

Predstavljanje možete pratiti na portalu i drugim platformama Večernjeg lista.

Tijek događaja:

11:14 - Okupljenima se obratio Plenković

- Nisam očekivao da ću biti u potpunom mraku, ali ovo je dio inovacije. Počašćen sam što sam ovdje na predstavljanju. Drago mi je što se okupili ovako veliki broj ljudi. Mate, kojeg svi skupa pratimo, kao mlad inovator je nailazio na teške i zahtjevne situacije. Bilo je skepse, inovatori su ispred svog vremena i prepušteni su sami sebi i zato to proživljavaju. Drago mi je da smo značajno podržali ovaj projekt, jer vjerujem da je ovo dio rješenja - ustvrdio je premijer. Ustvrdio je kako nije loše početi u garaži, misleći na Rimčev početak.

- Želim vam od srca čestitati - kazao je premijer.

11:10 - Stigao državni vrh

Foto: Sandra Mikulčić

10:41 - VIDEO Okuplja se sve veći broj uzvanika

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

9:35 - Državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić odgovorio je u utorak zastupnicima da će prema izmjenama Zakona o cestovnom prometu odgovornost za sudar koje skrivi autonomno vozilo biti na njegovom vlasniku ili operateru. "Odgovornost je predviđena Zakonom o sigurnosti prometa koji je u ingerenciji MUP-a. Osnovano je radno tijelo i, pretpostavka je, da će glavna odgovornost biti na vlasniku vozila ili na operateru koji njime upravlja'', rekao je državni tajnik u Hrvatskom Saboru na pitanje HSLS-ova zastupnika Darka Klasića o odgovornosti u slučaju sudara koje skrivi takvo autonomno vozilo, odnosno vozilo bez vozača.

Državni tajnik predstavio je izmjene Zakona o cestovnom prometu kojim se, između ostalog, uređuje automatizirani cestovni prijevoz, kao nova vrsta djelatnosti prijevoza putnika, no prijedlog je naišao na kritike oporbenih zastupnika. "Sustav autonomnih vozila uvodit će se u fazama. Najprije će se krenuti u Zagrebu, na određenim kratkim rutama, kako bi se vidjelo kako to funkcionira i sagledali svi rizici, a onda će se širiti dalje'', kazao je Mihotić.

Više o kritikama oporbenih zastupnika, pročitajte OVDJE.

9:00 - Mate Rimac je na svojem Facebook profilu objavio kratki video u kojem najavljuje kako Verne izlazi u srijedu.

8:30 - Projekt robotaksija koji bi trebali voziti po hrvatskim ulicama privukao je znatnu pažnju, kao što se to može i očekivati. U ožujku je kompanija najavila kako službeno kreće prva faza testiranja robotaksija Glavni zadatak stručnjaka u idućem razdoblju bit će prikupiti sve relevantne prometne podatke, i to uz pomoć standardnih vozila koja su opremljena tehnologijom kojom će se mapirati prometnice. Kako je objavljeno iz tvrtke, osim mapiranja u idućim će se mjesecima provesti i druga testiranja.

- Prve aktivnosti započet će na području Novog Zagreba, a u ovoj fazi proći će se cijeli Zagreb - od Podsljemena do Novog Zagreba, od Podsuseda - Vrapča do Dubrave. Nakon ove aktivnosti, Project 3 Mobility pokrenut će još jednu aktivnost u ovoj fazi testiranja tehnologije autonomne vožnje. Za to će se koristiti drugačija testna vozila od onih za mapiranje te će i njima upravljati vozači, a cilj je demonstracija i testiranje sustava autonomne vožnje na ulicama, objavila je tada tvrtka.

8:00 - Javnosti je Rimčeva kompanija koja se bavi robotaksijima bila poznata kao Project 3 Mobility, no u ponedjeljak je objavljeno kako će se usluga zvati po slavnom piscu Jules Verneu. - U 19. stoljeću Jules Verne predstavio je sliku svijeta kakav će biti u 21. stoljeću te je bio iznimno točan u svom predviđanju i zato smo upravo po njemu nazvali našu tvrtku Verne. Baš kao što je on pisao priče o nevjerojatnim avanturama i novim izumima, tako i mi želimo stvarati uzbudljive, nove izume koje će ljudi koristiti u budućnosti. Kao što je Jules Verne koristio temu putovanja kao pokretačku snagu u svojim pričama, mi u Verneu koristimo je kao inspiraciju u oblikovanju budućnosti ispunjene maštovitim inovacijama i stvarnim postignućima. Ime Verne povezujemo s idejama o istraživanjima, tehnološkom napretku i ljudskoj znatiželji - istaknuo je tada Ignazio Morello, kreativni direktor u Verneu